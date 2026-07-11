門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

▲西班牙在比利時門前上演一波「4人瞬間集結」的衝擊光景，高效率摧毀對手防線。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽於台灣時間11日展開，無敵艦隊西班牙以2比1力克紅魔鬼比利時，時隔16年再度躋身世界盃4強。西班牙自開賽便主導球權，並於上半場第30分鐘在比利時門前上演一波「4人瞬間集結」的衝擊光景，高效率摧毀對手防線，讓球迷、球評讚嘆不已。

這波令各界驚嘆的華麗攻勢發生在第30分鐘，西班牙18歲前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）送出精準直塞球，右後衛波羅（Pedro Porro）後插上接應後，順勢將球低平傳回禁區中路。

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就在波羅出腳傳球的瞬間，西班牙禁區內竟同時出現4名球員高速插上集結，包括在接應點的奧爾莫（Dani Olmo）、中路的奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）與魯伊斯（Fabián Ruiz），以及後點伺機而動的巴埃納（Alex Baena）。雖然奧爾莫的直接起腳射門先被比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）擋出，但埋伏在中路的魯伊斯隨即大步跟進補射入網，幫助西班牙取得1比0領先。

針對這記完美的團隊防線破壞，在日本DAZN擔任解說專家的風間八宏分析，西班牙在中央區域永遠都有人接應，這正是他們強悍流動性的體現，不僅最後負責收尾的球員非常多，且每個人都透過積極跑動為球創造出清晰的傳球路徑，而不是僅僅依賴單一前鋒。

這波「門前瞬間塞滿紅衣球員」的畫面也引爆社群平台熱烈討論，球迷紛紛驚嘆「這到底是幾個人在進攻」、「每個人都能當終結者」、「全員戰術理解一致才能做出這種精采配合」。

▲西班牙在比利時門前上演一波「4人瞬間集結」的衝擊光景。（圖／達志影像／美聯社）

雖然西班牙在第41分鐘因失球，導致自卡達世界盃以來連續6場不失球的大會紀錄中斷，不失球時間定格在649分鐘，但無敵艦隊在下半場並未失去冷靜。第88分鐘，中場梅里諾（Mikel Merino）展現神速反應攻入致勝球，幫助西班牙以2比1絕殺對手，順利奪下通往4強的門票，這也是西班牙自2010年奪冠後首度重返世界盃準決賽。