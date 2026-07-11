西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

▲法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

歐陸強權西班牙在2026年美加墨世界盃8強激戰中以2比1力克比利時，時隔16年再度躋身4強，也宣告本屆賽事最受矚目的夢幻戲碼即將上演——無敵艦隊西班牙將在4強戰正面碰撞歐陸另一大超強、以2比0淘汰摩洛哥晉級的法國隊。這場身價合計超過27億歐元的世紀大對決，被各界普遍視為本屆世界盃「實質上的決賽」。

西班牙在開賽第30分鐘由魯伊斯（Fabián Ruiz）補射得手先馳得點，比利時隨即在第41分鐘靠著德凱特拉爾（Charles De Ketelaere）頭槌扳平。雙方一路僵持到下半場第88分鐘，西班牙中場梅里諾（Mikel Merino）展現敏銳度，在門前補射破網完成絕殺，最終幫助無敵艦隊以2比1奠定勝局，也拿下了通往這場巔峰對決的關鍵門票。

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與此同時，率先挺進4強的法國隊同樣展現了恐怖的統治力。他們在對陣上屆大黑馬摩洛哥的比賽中，於下半場憑藉主力王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）與登貝萊（Ousmane Dembélé）的接連，展現出當今世界足壇最頂尖且驚人的勝負意志。

而這場世紀對決即將於台灣時間7月15日凌晨3點打響，無疑是兩國近年恩怨情仇的延續。翻開兩國歷史對戰紀錄，雙方生涯共交手38次，西班牙雖然以18勝7平13負佔據上風，且在近年直接對決中握有優勢，包含2024年歐國盃4強以2比1獲勝，以及2025年6月歐國聯4強以5比4勝出，但在世界盃最高殿堂上，雙方歷史上唯一一次交手要追溯到2006年德國世界盃16強，當時法國是以3比1強勢淘汰西班牙。

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

一邊是近年來在歐陸賽場佔據對戰優勢的傳控王者，一邊是擁有連續3屆殺入世界盃4強鋼鐵意志的衛冕大熱門，這兩支身價合計超過27億歐元的歐洲頂尖強權再度碰頭，究竟是西班牙能延續近年不敗勢頭，還是法國能報歐國盃一箭之仇並延續世界盃神話，全球球迷都拭目以待。