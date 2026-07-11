守護神庫爾圖瓦拭淚離場身影球迷心碎　比利時黃金世代止步8強

▲比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）意外傷退，退場時忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃八強賽於台北時間11日展開強強對決。比利時在歷經門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）下半場意外傷退的沉重打擊下，終場以1比2不敵強權西班牙隊，無緣4強。這場敗仗不僅宣告德布勞內（Kevin De Bruyne）等「黃金世代」球員的世界盃旅程遺憾落幕，庫爾圖瓦在退場時用球衣拭去眼角淚水的畫面，更成為此役最令人心碎的ㄧ幕。

上半場第30分鐘，西班牙展開強攻，奧爾莫（Dani Olmo）起腳射門被庫爾圖瓦奮力擋下，無奈法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）隨即補射入網，比利時以0比1落後。第41分鐘，比利時發動反擊，前鋒德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）接獲卡斯塔涅（Timothy Castagne）右路傳中頭槌破網，將比分扳平為1比1。這記進球不僅助隊止血，更終結了西班牙門將西蒙（Unai Simón）本屆累積649分鐘的不失球紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，場上局勢在下半場第67分鐘風雲變色，庫爾圖瓦在開出一記長傳球後突然倒地，痛苦抱著左大腿根部附近向教練團示意。儘管他在短暫補水後曾嘗試堅持留在場上，仍於第71分鐘因無法支撐被更換下場，由首度亮相的拉門斯（Senne Lammens）遞補上陣。庫爾圖瓦本屆場場先發，退場時他用球衣拭去眼角淚水，難掩遺憾與不甘，外媒也推測可能是遭遇了突發性的肌肉或關節損傷。

▲比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

少了大將的比利時防線在末段失守。下半場第88分鐘，遞補門將拉門斯雖奮力撲出庫巴爾西（Pau Cubarsí）的射門，但隨即被梅里諾（Mikel Merino）補射得手，西班牙以2比1超前，比利時最終反撲未果最終飲恨。

此役比利時可謂屋漏偏逢連夜雨。除了先前折損因右膝前十字韌帶斷裂的奧納納（Amadou Onana），原定先發的主力中場蒂萊曼斯（Youri Tielemans）也在賽前熱身時負傷，導致人員調度極為被動，最終在傷兵潮與突發意外夾擊下，比利時黃金世代第四度挑戰世界盃金盃的旅程只能抱憾止步。

▲比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）意外傷退，退場時忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）