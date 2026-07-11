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直落三橫掃喬科維奇！辛納挺進溫網冠軍戰對決茲維列夫

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）耗時2小時20分鐘，以6比4、6比4、6比4擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）耗時2小時20分鐘，以6比4、6比4、6比4擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年溫布頓網球錦標賽男單4強，於台灣時間10日深夜登場，現任世界第一、義大利頭號種子辛納（Jannik Sinner）發揮穩健的發球與底線壓制力主導比賽節奏，最終耗時2小時20分鐘，以6比4、6比4、6比4直落三盤擊敗24座大滿貫得主喬科維奇（Novak Djokovic），生涯連續第二年打進溫網決賽，距離成功衛冕僅剩一勝。

開賽後雙方陷入窒息式的底線對決，首盤前8局皆順利保發，兩人打法傾向在底線長抽，極少發動網前截擊，首盤喬科維奇沒有任何網前制勝分，辛納也僅有3個。關鍵第9局雙方戰至15比15平手時，辛納先以正拍重扣得分，隨後將球送往反手角落逼迫對手失誤，即便隨後出現一次高壓扣殺掛網，辛納仍在隨後利用大角度變線逼出破發點，並憑藉一記壓線反拍順利完成破發，以6比4先聲奪人。

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第二盤中段進入攸關勝負的關鍵7分鐘。在2比2平手時，喬科維奇雖展現強韌防守連救2個破發點驚險保發；但隨後辛納在自己的發球局中一度陷入0比30落後的危機。此時辛納展現大心臟，信任自己的發球並精準砸入發球格，連得4分化險為夷。這記保發將壓力逼回喬科維奇身上，導致其在隨後的發球局節奏大亂，出現致命雙誤與反拍失誤，遭辛納再度破發，也讓協助辛納以6比4再下一城。

第三盤喬科維奇在絕境下試圖反撲，並在局末階段取得本場比賽個人唯一的破發點，但手感發燙的辛納隨即以一記時速極快的中路T點愛司球（Ace），化解喬帥攻勢，最終以6比4鎖定第三盤勝利。

▲辛納（Jannik Sinner）挺進冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納（Jannik Sinner）挺進冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

此役辛納在發球局表現極佳，一發得分率高達88%，且全場僅面臨1個破發點並成功以愛司球（Ace）化解，雙方在第二發球得分率上的差距成為勝負分水嶺，辛納高達61%，而喬科維奇僅有34%。辛納在首盤第九局完成關鍵破發，並在後續兩盤牢牢控制底線節奏，未給對手任何回破機會。

喬科維奇此役未能完成任何一次破發，賽後他坦言自己狀態欠佳，每個擊球都慢了半拍，對手不論在反應還是身體平衡上都展現了更高水準的發揮。雖然未能晉級，但這是喬科維奇近兩年來首度在世界大滿貫賽事中全程保持健康，他也表達了明年再度重返全英俱樂部挑戰的意願。

▲喬科維奇（Novak Djokovic）抱憾在四強止步。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）抱憾在四強止步。（圖／達志影像／美聯社）

順利晉級的辛納將在決賽對決大會第二種子、德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），茲維列夫在另一場準決賽中，以7比6（7比0）、6比2、6比4擊退英國好手費里（Arthur Fery），成為自1995年貝克（Boris Becker）後，首位闖進溫網男單決賽的德國選手，目前辛納對戰茲維列夫取得9連勝且連拿14盤，具有交手紀錄優勢。

關鍵字： 溫網辛納喬科維奇網球

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