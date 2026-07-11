德凱特萊爾攻破「無敵艦隊」！西班牙世界盃零失球神話遭終結

▲比利時德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）於第41分鐘頭槌破門，終結西班牙在世界盃連續650分鐘不失球歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽於台灣時間11日展開強強對決，由世界排名第3位的西班牙迎戰排名第8位的比利時。在0比1落後下，比利時前鋒德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）於第41分鐘頭槌破門，幫助球隊將比分扳成1比1平手。這記進球不僅點燃客隊反撲氣焰，更無情終結西班牙在世界盃賽場上保持的連續650分鐘不失球歷史紀錄。

西班牙在本屆賽事自小組賽至16強階段皆維持零失球的防線，若加上2022年卡達世界盃16強對陣摩洛哥常規時間與延長賽的0比0平手（最終PK大戰落敗），無敵艦隊已創下世界盃史上首次連續6場不失球紀錄。

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門神西蒙（Unai Simón）先前在16強戰交手奧地利時，便以519分鐘不失球紀錄超越義大利門將曾加（Walter Zenga）於1990年世界盃創下的517分鐘舊紀錄，隨後更在對陣葡萄牙後推進至609分鐘，最終此役在第41分鐘因失球而讓連續不失球時間定格在650分鐘。

▲比利時德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）於第41分鐘頭槌破門。（圖／達志影像／美聯社）

在此役遭到德凱特拉雷攻破球門前，西班牙在世界盃上一次失球已要追溯至2022年卡達世界盃小組賽對陣日本隊，當時下半場第51分鐘，日本隊憑藉「三笘薰的1毫米」關鍵助攻由田中碧攻入致勝球，此役失球也是無敵艦隊在歷經連續7場世界盃賽事力保不失後，首度在正規賽內遭到對手破門。