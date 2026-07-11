比利時5球猛將蒂萊曼斯沒先發！因賽前熱身受傷被迫臨時換人

▲比利時中場大將蒂勒曼斯（Youri Tielemans）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽於台灣時間11日登場。世界排名第8位的比利時在出戰歐洲王者西班牙（世界排名第3位）前夕驚傳戰力重創，原定先發的主力中場蒂萊曼斯（Youri Tielemans）在賽前熱身過程中不慎受傷，被迫由中場瓦納肯（Hans Vanaken）緊急頂替先發。

本屆世界盃比利時由德布勞內（Kevin De Bruyne）、庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、盧卡庫（Romelu Lukaku）、維特塞爾（Axel Witsel）及穆尼耶（Thomas Meunier）等黃金世代領軍，睽違兩屆首度重返8強。然而，此役面對的是保持國際A級賽事連續35場不敗、且自卡達世界盃起連續6場比賽保持零失球的無敵艦隊西班牙，對抗難度極高。

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頂替先發的瓦納肯繼上一場對陣美國後，連續兩場賽事獲得先發機會。此役因熱身受傷退賽的蒂萊曼斯，在此前的5場比賽中全部先發，是球隊不可或缺的後場發動機，他甚至在32強賽事中，率隊以3比2逆轉擊敗塞內加爾且一人包辦2顆進球。

蒂萊曼斯的受傷也宣告比利時中場陷入空前失衡。在16強淘汰賽對陣美國時，另一中場主力奧納納（Amadou Onana）就因上半場傷退，賽後被診斷為右膝前十字韌帶斷裂，導致世界盃征途提早報銷。如今隨著蒂萊曼斯再度因傷缺陣，比利時黃金世代的中場防線已折損兩名核心大將，考驗著教練團的臨場調度與陣容深度。