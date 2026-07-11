快訊／梅里諾連兩場扮奇兵破門！西班牙2比1擊敗比利時、挺進4強

▲西班牙奇兵梅里諾（Mikel Merino）補射破門，幫助球隊以2比1擊敗比利時，挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃八強賽台灣時間11日凌晨3點迎來第二場對決，由傳統勁旅西班牙迎戰「紅魔」比利時，西班牙魯伊斯（Fabian Ruiz）率先破網幫助西班牙領先，但比利時馬上靠著德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）破門，將比分扳成1比1平手，不過下半場第88分鐘西班牙奇兵梅里諾（Mikel Merino）補射破門，幫助球隊以2比1擊敗比利時，挺進4強。

開賽後，西班牙隊迅速展現出強大的控球優勢，頻繁透過短傳配合試圖撕裂比利時防線，第13分鐘，巴埃納（Alex Baena）接獲垂直過頂長傳後勁射，可惜遭比利時後衛恩戈伊（Nathan Ngoy）及時擋出。第21分鐘，超新星拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）在禁區邊緣內切後，招牌式的左腳弧線球僅偏出遠門柱，但也是開賽以來最具威脅的攻勢之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管西班牙掌握較多控球權，但比利時並未採取保守策略，而是積極尋求進攻機會。第15分鐘，德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）嘗試射門，試圖在前場帶給西班牙反擊威脅。

第30分鐘，西班牙持續施壓終於獲得回報，亞馬爾在邊路成功突破並將球分給波羅（Pedro Porro），後者送出一記精準的低平球傳中，奧爾莫第一時間起腳射門，雖然比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）做出了一次世界級的撲救，但球正好彈向埋伏在門前的魯伊斯，魯伊斯反應極快，迎球怒射攻入球門上角，幫助球隊破蛋。

▲西班牙魯伊斯（Fabian Ruiz）強勢補射入網，幫助球隊破蛋。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙魯伊斯（Fabian Ruiz）。（圖／達志影像／美聯社）

然而比賽第41分鐘，比利時掌握一次關鍵攻勢，卡斯塔涅（Timothy Castagne）在邊路精準找到禁區內的德凱特萊爾，後者起腳射門命中追平，雙方上半場打完1比1戰成平手。

▲比利時德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）破門追平。（圖／達志影像／美聯社）

下半場雙方還是僵持不下，然而比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）在下半場第 71 分鐘，因腿部疑似出現肌肉傷勢，無法繼續堅持比賽，比利時被迫緊急調整，由年僅20歲的替補門將拉門斯（Senne Lammens）接替。

然而門將一換，場上馬上風雲變色，面對防線更動的比利時，西班牙持續加強施壓，主帥陸續換上威廉斯（Nico Williams）與梅里諾等生力軍。第88分鐘，西班牙在一次角球進攻中造成比利時禁區混亂，庫巴爾西（Pau Cubarsí）嘗試射門被擋，但梅里諾眼明手快，在門前將球送進，幫助西班牙再度以2比1超前，最後裁判吹響比賽結束的哨音，西班牙最終就以1球之差奪下勝利。

▲比利時替補門將拉門斯（Senne Lammens）發生致命失誤。（圖／達志影像／美聯社）