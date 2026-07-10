可惜！不敵第2種子無緣爭后　梁恩碩連兩項大滿貫闖4強仍亮眼





▲台灣雙打好手梁恩碩（右）與青山修子。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣網球好手梁恩碩這次在2026年溫布頓網球公開賽女雙繼續與38歲日本老將青山修子合拍，「台日聯軍」這次在英國又是從首輪一路闖進4強，10日準決賽出戰強的高居第2種子巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）／加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），台日聯軍苦戰67分鐘，最終仍以5比7、3比6落敗，雖無緣闖溫網女雙決賽，但仍寫下生涯溫網最佳成績。

梁恩碩日前在法網迎來大滿貫首秀，她與青山修子搭檔一路打到4強才落敗，這次來到溫布頓，兩人再度合拍出擊，雖然前三輪都是歷經3盤大戰才辛苦勝出，不過16強她先擊敗台灣雙打一姐謝淑薇與中國搭檔王欣瑜，隨後在8強又下剋上，直落二扳倒第9種子荷蘭澳洲聯軍，生涯首闖溫網4強。

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面對高居第2種子的「加巴聯軍」，首盤梁恩碩／青山修子與對手一路互保僵持到第12局，台日聯軍發球局雖然先馳得點，但接下來卻遭史蒂芬妮／達布洛夫斯基連下四城，以5比7先讓出首盤。

次盤回來雙方還是各自保發，前6局打完戰成3比3平手，然而史蒂芬妮／達布洛夫斯基第7局先成功保發，第8局歷經「丟士」激戰又成功破發取得5比3領先，第9局的關鍵發球局在先丟1分的情況下，倒吃甘蔗連拿4分，台日聯軍最終以3比6落敗，雖然無緣溫網決賽，但連兩項大滿貫都闖進4強，梁恩碩和青山修子還是繳出亮眼成績單。