外媒狠評本屆世界盃最慘10隊　韓國排第4、四冠德國當榜首

▲韓國隊遭淘汰無緣美加墨世界盃32強。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃八強已經如火如荼開打，從最早的48隊在歷經將近1個月激戰，剩下8隊角逐。近日國外知名足球數據網站《Tribuna》也盤點了本屆世界盃表現最糟的10大球隊，背負全國希望最後卻只能看人臉色、無奈在小組賽遭淘汰創下隊史最慘紀錄的韓國隊，無意外上榜排在第4慘，不過評選最令人失望的球隊，還是曾在世界盃拿下4座冠軍，這次卻在32強就早早出局的德國隊。

《Tribuna》近日評比1本屆世界盃最令人失望的10大球隊，從第10名到第1名分別為捷克、蘇格蘭、厄瓜多、巴西、荷蘭、葡萄牙、韓國、烏拉圭、土耳其以及德國。

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《Tribuna》分析韓國隊雖然不是全球足球巨頭之一，但在小組賽未能出線在國內被視為一場災難，還指出連韓國總統李在明都介入，呼籲政府調查國家隊在2026世界盃的慘敗，而總教練洪明甫在國內遭到球迷的唾罵，甚至有記者拍攝到他必須逃離韓國的畫面，但該文也指出即便是現在，仍很難理解這支球隊為何會輸給南非。

至於第5名的則是有傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）坐鎮的葡萄牙，《Tribuna》認為一方面，在傷停補時第1分鐘輸給西班牙並不是什麼恥辱，但另一方面，除了對陣烏茲別克的比賽外，葡萄牙主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）領軍下，球隊從未打出過真正亮眼的表現，這也是為什麼C羅最後一屆世界盃被《Tribuna》排在第5名。

▲C羅世足最後一舞黯淡落幕。（圖／達志影像／美聯社）

不過《Tribuna》認為這次最令人失望的還是德國隊，認為德國輸給巴拉圭絕對是本屆世界盃最大爆冷，還點出大概只有阿根廷的表現有可能超越這個挫折。該文辛辣批評38歲的德國少帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）似乎與球隊脫節，或者說與現實脫節，而他的球員們也不明白自己究竟該怎麼踢球，認為他們在對陣巴拉圭的PK大戰中或許運氣稍差一點，但正是德國隊自己讓比賽發展到這步田地。

▲德國隊爆冷在PK大戰落敗，無緣晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）

然而，《Tribuna》也認為，這對德國來說也算是因禍得福，畢竟多年來日耳曼軍團一直夢想著名教克洛普（Jürgen Klopp）回歸，現在他即將重組德國國家隊，外界也將拭目以待他在2028年歐洲盃上能率隊打出什麼樣子的表現。