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巴威攪局中職！11日3場賽事全數延賽　10月3日原地補賽

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲巴威颱風。（圖／中央氣象署）

記者胡冠辰／綜合報導

巴威颱風來勢洶洶，多個縣市宣布11日停止上班、停止上課，中華職棒聯盟10日公告，原訂11日進行的3場一軍例行賽均受颱風影響，依聯盟規章宣布延賽，賽事統一改至10月3日進行，並維持在原場地補賽。

原訂11日下午4時05分於台南亞太國際棒球訓練中心舉行的例行賽第199場，由味全龍交手統一7-ELEVEN獅，由於台南市政府宣布11日停班停課，聯盟決定將比賽延至10月3日下午5時05分，於亞太主球場補賽。

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當天下午5時05分於新莊棒球場登場的例行賽第200場，中信兄弟對戰富邦悍將，也因新北市宣布停班停課而順延，補賽時間同樣安排在10月3日下午5時05分，場地維持新莊棒球場。

另一場原訂下午5時05分於樂天桃園棒球場進行的例行賽第201場，由台鋼雄鷹交手樂天桃猿；受到桃園市停班停課影響，比賽確定延期，改於10月3日下午5時05分在原場地補賽。

中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上、陸上颱風警報，暴風圈預計11日清晨觸陸；全台目前共有20個縣市宣布11日停班停課，中職考量地方政府公告及球員、工作人員與球迷安全，原訂當日舉行的3場一軍賽事全數延期。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、樂天桃猿、統一獅、富邦悍將、味全龍、台鋼雄鷹

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