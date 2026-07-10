亞運棒球分組出爐！中華隊與韓國同組　首戰直接正面交鋒

▲中華隊林昱珉 。（圖／中華棒協提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2026愛知名古屋亞運棒球分組與完整對戰組合10日正式出爐，中華隊與韓國、香港及泰國同列B組，預賽首日就將遭遇最大勁敵韓國。

雙方預定9月21日晚間18時30分在岡崎中央綜合公園棒球場交手，台韓大戰也被視為本屆金牌爭奪戰的重要前哨。

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本屆男子棒球共有8隊參賽，A組包括地主日本、中國、菲律賓及巴勒斯坦，比賽主要安排在豊橋市民球場；B組則由中華台北、韓國、香港與泰國組成，預賽於岡崎中央綜合公園棒球場進行。

開幕日兩場焦點戰都排在晚間18時30分，地主日本在豊橋迎戰中國，中華隊則於岡崎與韓國正面交鋒；中華隊接著將在22日中午12時出戰泰國，23日晚間18時30分迎戰香港，連續3天完成分組預賽。

預賽結束後，大會24日安排休兵，25、26日進行超級循環賽及排名賽；各組前2名將進入超級循環賽爭取獎牌戰門票，分組第3、4名則轉戰排名賽。

27日為最終決賽日，銅牌戰中午12時在豊橋市民球場開打，金牌戰則於晚間18時30分登場。

由於台韓首戰距離決賽日相隔6天，若晉級情勢、投球負擔與輪值安排允許，首戰先發投手仍存在於獎牌戰再度登板的空間；這也代表兩隊除了力拚分組排名，首戰如何調度投手，可能一路牽動後續超級循環賽與決賽布局。

上屆杭州亞運，台韓兩隊同樣在預賽碰頭，中華隊當時以4比0擊敗韓國，但金牌戰再次交鋒卻以0比2落敗；韓國就此完成亞運4連霸，中華隊則繼2006年杜哈亞運奪金後，再度與金牌擦身而過。

各隊組軍方向也成為本屆焦點，地主日本已公布24人社會人代表隊名單；韓國則由KBO年輕主力構成，選拔對象以25歲以下或加入職棒4年以下球員為主，並搭配3名29歲以下外卡，24人陣容包括11名投手與13名野手。

中華隊先前已完成業餘培訓名單篩選，後續預計再納入旅外與中職戰力，中職6支球團原則上將各支援1至2名球員；最終24人名單仍須等待16日中華棒協正式公布。