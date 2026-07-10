運動雲

>

潘傑楷失誤後遭換下！味全5局打完逆轉統一　餅總罕見祭懲罰性調度

▲潘傑楷、林岳平。（圖／CPBL.TV）

▲潘傑楷、林岳平。（圖／CPBL.TV）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍10日在臺南亞太棒球場作客統一獅，兩隊前3局形成投手戰，統一靠陳傑憲適時安打先馳得點，不過味全4局上把握潘傑楷守備失誤展開反攻，張政禹、王順和接連敲出帶有打點的安打，一舉以2比1超前。

潘傑楷發生失誤後該局被換下場，獅隊總教練林岳平罕見祭出懲罰性調度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全由伍鐸先發，統一則推出銳力獅應戰；味全首局就有得分機會，劉俊緯在2出局後獲得四壞球保送，朱育賢隨後敲出二壘安打，不過張政禹擊出滾地球出局，龍隊留下壘上跑者。

統一2局下同樣錯失大局，蘇智傑保送後，朱迦恩敲出安打，2出局後林泓弦再選到四壞球，形成滿壘局面，可惜陳重羽擊出滾地球出局，未能先突破伍鐸。

獅隊3局下率先開張，邱智呈安打上壘，王翾祐擊出飛球出局後，味全發生傳球失誤，邱智呈趁勢一路進佔三壘；陳傑憲把握機會敲出安打送回邱智呈，幫助統一取得1比0領先。

比賽轉折出現在4局上；劉俊緯飛球出局後，朱育賢擊出高飛球，獅隊三壘手潘傑楷發生接球失誤，讓朱育賢安全上壘；張政禹緊接著將球掃向左外野，形成帶有1分打點的二壘安打，朱育賢跑回追平分，張政禹也趁傳進佔三壘。

獅隊針對張政禹進佔三壘提出重播輔助判決挑戰，最終維持原判，場上形成三壘有人；挑戰結束後，林岳平隨即更換守備，讓林子豪接替潘傑楷鎮守三壘，潘傑楷在發生失誤後遭換下，懲罰意味濃厚。

吉力吉撈．鞏冠接著擊出界外飛球，獅隊捕手陳重羽完成精彩接殺，但王順和隨後敲出關鍵安打，送回三壘上的張政禹，味全以2比1超前；蔣少宏再遭觸身球保送，所幸銳力獅最後三振張祐嘉，止住失血。

伍鐸在失掉首分後逐漸回穩，4局下讓統一打線3上3下，5局下也未再讓獅隊得分；5局打完，味全暫時以2比1領先統一。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

世足封神！「維德角門將」返鄉變國民英雄　爽騎水上摩托車享人生

世足封神！「維德角門將」返鄉變國民英雄　爽騎水上摩托車享人生

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

姆巴佩「省電模式」只跑7公里　倒地傷退後親自報平安

姆巴佩「省電模式」只跑7公里　倒地傷退後親自報平安

英格蘭慘了！後防大將「剪刀腳」遭禁賽2場　缺陣8強對挪威之戰

英格蘭慘了！後防大將「剪刀腳」遭禁賽2場　缺陣8強對挪威之戰

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

梅西下一個瘋狂紀錄！挑戰塵封68年世界盃神話

哈蘭德「最強剋星」來了！　英格蘭201公分巨塔放話死守挪威魔人

哈蘭德「最強剋星」來了！　英格蘭201公分巨塔放話死守挪威魔人

【歡樂傳唱佛法】一群年輕人遇阿彌陀佛姐！為她伴舞超嗨合唱

熱門新聞

「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　神仙球引爆全場

姆巴佩20球封神！世足史第2人　一戰狂刷4大紀錄

快訊／姆巴佩先踢飛12碼再救贖！轟第8球追平梅西　法國殺進4強

世足封神！「維德角門將」返鄉變國民英雄　爽騎水上摩托車享人生

FIFA首席裁判官親上火線回應阿埃爭議判決：犯規就是犯規！

哈蘭德8強賽前示弱！狂喊「挪威很難贏」　把壓力全甩給英格蘭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「這角度怎麼進的？」姆巴轟死角踢穿摩洛哥　

2姆巴佩20球封神！世足史第2人

3姆巴佩上演救贖之戰！法國殺進4強

4世足翻轉人生！門神回家爽翻天

5FIFA回應阿埃爭議：犯規就是犯規！

最新新聞

1亞運棒球中華隊與韓國同組

2潘傑楷失誤後遭換下！

3西班牙18歲新星「絕美女友」曝光

4西班牙8強迎戰比利時　賭盤看好無敵艦隊

5瑞士重創！20歲天才對阿根廷恐缺席

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導

【4人30秒救1命】機車倒地燒成火球！一票人助脫困 網淚喊：都是真英雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366