潘傑楷失誤後遭換下！味全5局打完逆轉統一　餅總罕見祭懲罰性調度

▲潘傑楷、林岳平。（圖／CPBL.TV）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍10日在臺南亞太棒球場作客統一獅，兩隊前3局形成投手戰，統一靠陳傑憲適時安打先馳得點，不過味全4局上把握潘傑楷守備失誤展開反攻，張政禹、王順和接連敲出帶有打點的安打，一舉以2比1超前。

潘傑楷發生失誤後該局被換下場，獅隊總教練林岳平罕見祭出懲罰性調度。

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味全由伍鐸先發，統一則推出銳力獅應戰；味全首局就有得分機會，劉俊緯在2出局後獲得四壞球保送，朱育賢隨後敲出二壘安打，不過張政禹擊出滾地球出局，龍隊留下壘上跑者。

統一2局下同樣錯失大局，蘇智傑保送後，朱迦恩敲出安打，2出局後林泓弦再選到四壞球，形成滿壘局面，可惜陳重羽擊出滾地球出局，未能先突破伍鐸。

獅隊3局下率先開張，邱智呈安打上壘，王翾祐擊出飛球出局後，味全發生傳球失誤，邱智呈趁勢一路進佔三壘；陳傑憲把握機會敲出安打送回邱智呈，幫助統一取得1比0領先。

比賽轉折出現在4局上；劉俊緯飛球出局後，朱育賢擊出高飛球，獅隊三壘手潘傑楷發生接球失誤，讓朱育賢安全上壘；張政禹緊接著將球掃向左外野，形成帶有1分打點的二壘安打，朱育賢跑回追平分，張政禹也趁傳進佔三壘。

獅隊針對張政禹進佔三壘提出重播輔助判決挑戰，最終維持原判，場上形成三壘有人；挑戰結束後，林岳平隨即更換守備，讓林子豪接替潘傑楷鎮守三壘，潘傑楷在發生失誤後遭換下，懲罰意味濃厚。

吉力吉撈．鞏冠接著擊出界外飛球，獅隊捕手陳重羽完成精彩接殺，但王順和隨後敲出關鍵安打，送回三壘上的張政禹，味全以2比1超前；蔣少宏再遭觸身球保送，所幸銳力獅最後三振張祐嘉，止住失血。

伍鐸在失掉首分後逐漸回穩，4局下讓統一打線3上3下，5局下也未再讓獅隊得分；5局打完，味全暫時以2比1領先統一。