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西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）絕美網紅女友曝光。（圖／翻攝自Facebook／ineesgaarcia）

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）絕美網紅女友曝光。（圖／翻攝自Facebook／ineesgaarcia）

記者蔡厚瑄／綜合報導

西班牙隊在2026年美加墨世界盃順利挺進8強，陣中18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）表現也受到關注，近日他的網紅女友加西亞（Inés García）因頻頻現身西班牙隊比賽現場，出眾的外表與氣質成為看台上的焦點，也引發網友暴動，直呼「有這種女友怎麼可能專心」。

亞馬爾網紅女友加西亞近日頻頻曬出穿著亞馬爾西班牙隊球衣觀看比賽的現場照，出眾的美貌馬上成為話題焦點，而當亞馬爾也不藏總是會在加西亞的發文留下愛心符號回應，大方展現兩人的親密關係。

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而網友們紛紛留言表示「交往的女友美到誇張」、「身材好得驚人」，甚至打趣表示「女朋友坐在看台上，怎麼可能專心比賽」。不過，這場場外花絮也引來部分球迷的質疑與調侃，指出這或許是亞馬爾在部分比賽中發揮不如預期的原因，直言「這就是亞馬爾在比賽中發揮不出色的原因」、「請讓他專心踢球吧」。

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）絕美網紅女友曝光。（圖／翻攝自Facebook／ineesgaarcia）

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）絕美網紅女友曝光。（圖／翻攝自Facebook／ineesgaarcia）

雖然話題不斷，但這名18歲神童依舊是本屆世界盃「最優秀年輕球員獎」的熱門候選人，西班牙隊本屆在大賽中展現極佳的接班實力，除了進攻核心亞馬爾頻頻利用側翼銳利盤帶突破、為球隊創造進攻機會外，陣中另一名19歲鐵壁後衛庫巴爾西（Pau Cubarsí）同樣表現亮眼，甚至在16強交手葡萄牙一役成功封鎖傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo），展現超群的防守穩定度。

隨著西班牙新生代群雄在攻防兩端展現強悍天賦，這支青年軍已上緊發條，西班牙隊將於台灣時間7月11日凌晨3點於8強賽正面對決比利時。

關鍵字： 2026世足西班牙亞馬爾世界盃足球話題場外花絮

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