瑞士重創！20歲天才曼贊比膝傷未癒　8強對阿根廷恐缺陣

▲瑞士20歲天才中場曼贊比（Johan Manzambi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強決賽開打前夕，瑞士國家代表隊傳出壞消息，陣中20歲明星中場曼贊比（Johan Manzambi）因膝蓋受傷，至今仍未恢復訓練，極可能缺席週日對陣奪冠熱門阿根廷的關鍵戰役。這項消息對於時隔72年首度闖入世界盃8強的瑞士隊而言，無疑是一記沉重打擊。

墨西哥媒體《紀錄報》（Récord）指出，曼贊比是在週一備戰期間的最後一次訓練中發生意外受傷，並因此錯過了瑞士隊在16強對戰哥倫比亞隊的比賽。雖然經醫療團隊精密檢測後，確認已排除前十字韌帶斷裂等最壞情況，但由於這類膝關節傷勢通常需要1到2週的復健期，在距離週日8強賽僅剩兩天時間的情況下，他的復原進度顯得極其緊迫。

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對於愛將的傷情，瑞士隊總教練亞金（Murat Yakin）在賽前記者會上坦言：「這是在訓練最後一刻發生的意外，令人震驚。我不認為這種傷勢能迅速痊癒，老實說，我認為時間不夠了。目前從醫學角度來看，無法斷言他是否能上場。當然，我非常希望他能出賽並拿出最佳表現，但現在只能靜觀其變。」瑞士足球協會目前也拒絕對外提供任何關於曼贊比傷情的更新，外界分析此舉可能屬於戰術考量，意圖讓阿根廷隊在備戰時難以捉摸。

20歲的曼贊比以極其豐富的跑動量、出色的站位與卓越的判斷力掌控中場，不僅是瑞士隊的核心指揮官，更是本屆大會「最優秀年輕球員獎」（授予表現最出色的21歲以下選手）的熱門候選人之一，這屆他已高效貢獻3顆進球與2次助攻。若他最終被迫高掛免戰牌，瑞士隊的中場戰力與進攻組織將面臨巨大折損。

瑞士代表隊目前仍未放棄最後一絲希望，醫療團隊正全力協助曼贊比進行復健，而這場備受矚目的8強生死戰將於台灣時間週日上午9點登場。