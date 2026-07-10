涉川普電話門！FIFA主席違反中立遭調查、最重2年球監

▲FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

國際國際奧會（IOC）將針對國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）展開調查。他因對美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）的紅牌禁賽案做出罕見的「緩刑一年」裁決，遭倫敦人權組織「FairSquare」質疑違反政治中立原則。若調查屬實，因凡蒂諾除可能面臨1萬瑞士法郎（約39萬新台幣）罰款，最重還將遭禁止參與任何足球相關活動長達兩年。

巴洛貢（Folarin Balogun）先前在32強賽對陣波士尼亞與赫塞哥維納時，因踩踏對手導致其腳踝變形，經影像助理裁判（VAR）檢視後被判紅牌罰下，依規定需自動禁賽一場，但FIFA紀律委員會在16強美比大戰前夕做出異常的「一年緩刑」裁決，引發爭議。

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川普事後公開承認，曾因不滿裁判判罰而致電因凡蒂諾關切，此項罕見的緩刑決定隨即引發對手比利時足協與歐洲足球總會（UEFA）強烈抗議，指控該判決公然違反公平競賽原則。

當時面對政治施壓與違反中立的質疑，因凡蒂諾在聲明中表示，他確實與川普進行過通話，但強調FIFA紀律委員會是完全獨立的司法機構。

不過據路透社指出，提出異議的人權組織指出，因凡蒂諾其實已經多次涉嫌違反政治中立，該組織於去年12月就曾向FIFA倫理委員會提出申訴，指控FIFA計畫頒發「FIFA和平獎」給川普具有高度政治爭議。

而依據FIFA倫理規章，若被認定違反政治中立原則，相關人員將被處以最少1萬瑞士法郎的罰款，並可處以最長2年禁止參與所有足球活動的處分。由於目前因凡蒂諾同時身兼IOC委員，若IOC倫理委員會正式啟動調查並認定其違反中立原則，恐怕也將直接影響他在國際體育組織中的誠信評價。