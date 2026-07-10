世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽戰火進入最終8強白熱化階段，頂尖球星的精彩表現不斷刷新球迷認知。近日社群平台 Threads 掀起一波「世界盃史上最帥進球」票選熱潮，結果不出所料，荷蘭神鋒范佩西（Robin van Persie）在2014年巴西世界盃對陣西班牙時，那記驚天動地的「魚躍龍門」頭槌再度霸榜。

回顧這記被載入史冊的史詩級進球，時光倒流至2014年巴西世界盃小組賽，當時由「橙衣軍團」荷蘭正面硬碰衛冕軍西班牙。比賽第44分鐘，荷蘭中場布林德（Daley Blind）在左路送出一記橫跨半場的精準長傳，當時高速奔跑中的范佩西展現神級判斷，他完全沒有停球意圖，而是選擇最震撼的方式，整個人騰空飛起，化身「人間火箭」完成這記力與美結合的頭槌。

那一刻，范佩西在空中完全舒展身體，宛如一條翱翔天際的飛魚，趕在西班牙傳奇門神卡西亞斯（Iker Casillas）出擊前，頂出一道越過頭頂的完美弧線，皮球精準鑽入球門死角。

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這記進球不僅讓「飛翔的荷蘭人（The Flying Dutchman）」成為他的專屬代名詞，那張與地面平行、近乎定格的飛翔神照，更引發全球瘋狂模仿的「Van Persieing」熱潮。

這顆進球背後更帶有濃厚的復仇色彩。當時荷蘭先失一球落後，正是憑藉范佩西這記不可思議的「神蹟」扳平比分，徹底點燃全隊士氣，最終荷蘭在下半場攻勢如潮，以5比1血洗西班牙，完成完美的甜蜜復仇。

事實上，FIFA 國際足總事後曾特別撰文剖析這球的「非人類」難度。從技術角度來看，范佩西當時距離球門將近15碼（約13.7公尺），要在這種距離頂出具備下墜力道且越過門將的球，對於頸部發力、觸球角度及球速判斷的要求，簡直達到精準無誤的極致。

當年這記進球也毫無懸念入圍年度最佳進球（普斯卡什獎）前三名。即便時光流逝，只要提到世界盃最具觀賞性、最帥氣的瞬間，范佩西那記衝上雲霄的「飛翔荷蘭人」，永遠會是老球迷心中最震撼的經典記憶。

▲2014年巴西世界盃范佩西飛翔頭槌，至今仍被視為世足史上最狂進球。（圖／達志影像／美聯社）