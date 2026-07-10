哥倫比亞國腳遭死亡威脅！坎帕斯不敢回國　5歲女兒也被恐嚇

▲Jaminton Campaz。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

哥倫比亞在2026年世界盃16強賽遭瑞士淘汰後，竟傳出駭人消息，多家哥倫比亞媒體報導，國腳坎帕斯（Jaminton Campaz）因本人及家人收到死亡威脅，最終未能搭上國家隊返回波哥大的班機，甚至連他年僅5歲的女兒也成為網路暴力攻擊的對象。

哥倫比亞在台灣時間9日下午4時左右，抵達波哥大埃爾多拉多國際機場，球隊日前於世界盃16強賽與瑞士鏖戰至PK大戰，最終飲恨出局，結束本屆賽事征程。

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包括羅德里格斯（James Rodríguez）、桑切斯（Davinson Sánchez）及金特羅（Juan Quintero）等主力球星，都搭乘從溫哥華飛往波哥大的班機返國，陣中卻唯獨不見坎帕斯身影。

據當地媒體指出，坎帕斯及家人賽後接連收到涉及人身安全的恐嚇訊息，讓他無法按照原訂計畫隨隊返國。

綽號「Bicho」的坎帕斯在本屆世界盃曾攻破烏茲別克大門，面對瑞士的PK大戰也成功罰進點球，正規賽與延長賽期間至少還有一次射正；不過，他因延長賽錯失一次關鍵得分機會，成為部分激進球迷在社群平台上的攻擊目標。

爭議畫面發生在延長賽第114分鐘，瑞士後衛解圍出現失誤，皮球擊中穆尼奧斯（Daniel Muñoz）後反彈至坎帕斯腳下；面對出擊的門將，坎帕斯的射門角度遭到封鎖，最後將球踢高，未能替哥倫比亞攻下致勝進球。

卡拉科爾電台記者平托（Camilo Pinto）隨後在社群平台公開坎帕斯貼文下方的部分恐嚇留言，並憤怒寫道，「所以坎帕斯只因為錯失一次得分機會，就被威脅到無法回國？有些球迷想重演1994年對艾斯科巴（Andrés Escobar）做過的事情，這實在太噁心了；球員5歲的女兒有什麼錯？蠢貨！」

1994年世界盃期間，哥倫比亞後衛艾斯科巴因在對美國之戰踢進烏龍球，返國後遭槍殺身亡，成為世界足壇最沉痛的悲劇之一；如今坎帕斯因一次錯失機會遭到死亡威脅，也讓當地輿論擔憂歷史陰影再度籠罩哥倫比亞足壇。

面對大量攻擊及恐嚇訊息，坎帕斯目前已限制個人社群帳號的留言功能，哥倫比亞足協是否會提供安全保護，以及坎帕斯何時能夠返國，仍有待官方進一步說明。