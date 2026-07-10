連5戰未失球！西班牙8強迎戰比利時　賭盤看好無敵艦隊2球過關

▲西班牙王牌中場羅德里將率隊力拚4強門票。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃8強淘汰賽，11日將迎來最受矚目的「歐陸內戰」，由傳統勁旅西班牙對決「紅魔鬼」比利時。西班牙本屆賽事至今徹底展現「防守天花板」實力，連續5場比賽一球未失，門神西蒙（Unai Simón）更創下連609分鐘不失球的世界盃神蹟。反觀比利時賽前傳出中場防守悍將奧納納（Amadou Onana）因傷缺陣，因此賭盤也看好西班牙能以兩球之差過關勝出。

西班牙本屆世界盃至今的表現可謂無懈可擊，特別是在防守端，由西蒙坐鎮的最後防線至今仍是「金身不敗」，連續5場讓對手無功而返，寫下難得一見的防守紀錄。

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除了防線穩固，西班牙中場大腦羅德里（Rodri）的控球節奏，更是球隊連戰皆捷的關鍵。專家分析指出，儘管比利時在16強賽曾以4比1大勝美國，展現驚人的進攻爆發力，但面對西班牙極具侵略性的傳控體系，比利時的控球權恐遭大量剝奪，難以重現前一戰的狂轟濫炸。

对比利時更不利的消息是，防守中場主力奧納納確認因腳傷缺席這場關鍵戰役。這意味著比利時在面對西班牙豪華中場雙子星與邊路傳導時，中場攔截屏障將出現巨大漏洞，這也是目前國際賭盤普遍不看好比利時的主因。

即便比利時陣中仍有頂級球星德布勞內（Kevin De Bruyne）與「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）坐鎮鋒線，具備隨時反擊致命的能力，但在缺乏中場防守屏障的情況下，後防線將直接暴露在西班牙的砲火之下。

但比利時主帥加西亞（Rudi Garcia）受訪時仍強調，「我相信球隊擁有足夠的進攻火力與信心，有能力爆冷擊敗西班牙。」盧卡庫則坦言，「要擊敗西班牙，就必須踢出一場完美的比賽！」

目前《Polymarket》、《Oddschecker》等主流賭盤專家，一致看好體系成熟、攻守兼備的「鬥牛士軍團」。其中「西班牙2比0擊敗比利時」搭配「總進球數小於2.5」已成為目前最熱門的「必贏組合」。儘管比利時帶著各項賽事18場不敗的氣勢挺進8強，但面對西班牙這面「世界級神盾」，紅魔鬼軍團能否突破封鎖，成為此戰致勝關鍵焦點。

▲比利時「魔獸」盧卡庫。（圖／達志影像／美聯社）