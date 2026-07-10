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姆巴佩遭歧視！巴拉圭女議員瞎扯「帳號被駭」　政府火速切割

▲巴拉圭參議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）對姆巴佩種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭參議員阿馬里亞對姆巴佩種族歧視，現在又稱自己的社群是遭到駭客入侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026美加墨世界盃如火如荼進行，「高盧雄雞」法國男足在頭號王牌姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍下，接連擊敗巴拉圭、摩洛哥挺進最終4強。然而場外卻爆發嚴重種族歧視爭議，巴拉圭女性參議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）先前公開砲轟姆巴佩血統，引發國際足壇群起撻伐。面對排山倒海的負面聲浪，阿馬里亞竟宣稱自己的Instagram帳號是「遭到駭客入侵」。

這起引發國際外交風波的事件源於本屆世足16強賽，當時巴拉圭不敵法國慘遭淘汰，身為參議員的阿馬里亞竟在社群平台X（原Twitter）上，針對姆巴佩的出身與血統發表涉及人身攻擊的種族歧視言論。此舉不僅引發姆巴佩本人強硬反擊，法國足協（FFF）也隨即發表嚴正譴責聲明，要求相關單位正視歧視問題。

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眼看爭議越演越烈，阿馬里亞9日在X平台發文澄清，強調「特此通知，我的Instagram帳號從今天早上開始，很可能已經遭到駭客攻擊。」她隨後更進一步發表免責聲明，直言「從今天起在該帳號發布的任何內容，皆與本人無關，我不負任何責任。」

不過，阿馬里亞這番「被駭說」似乎難以平息眾怒，外媒報導指出，雖然她宣稱IG帳號遭入侵，但其X帳號依舊高度活躍，甚至頻繁轉發支持她的相關貼文，立場顯得相當反覆。

由於此事件已升級為國際爭端，巴拉圭政府不敢掉以輕心，外交部火速出面「滅火」，發布正式聲明強調對於阿馬里亞的發言「感到遺憾並予以拒絕」，明確表態國家絕不支持此類歧視言論，試圖與這位惹議的女議員徹底劃清界線。

▲▼姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩強勢領軍法國挺進本屆世界盃4強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強世界盃法國姆巴佩

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