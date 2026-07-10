新球季要討回TPVL冠軍　連莊教練團補進雙料MVP吳國強

▲台中連莊新任助理教練吳國強。（圖／台中連莊提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺中連莊職業排球隊持續完善教練團隊布局，球團10日正式宣布原助理教練李永彰離隊，由甫自國立彰化師範大學畢業，曾在HVL、UVL皆獲MVP的吳國強加入教練團，攜手備戰2026-27職業排球賽季。

球團表示，吳國強長期於中部地區發展，對球隊訓練及日常運作能夠高度配合，加上過去擔任主攻手，對於攻擊技術及訓練規劃皆具備專業背景，未來將協助教練團在訓練安排、技術指導及球員管理等工作，為球隊注入更多能量。

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此外也提到，教練團目前正需要更多人力投入，吳國強與隊上多位球員原本就相當熟悉，不論是在訓練或日常相處上，都能快速建立默契，這也是球團相當看重的原因之一。

過去球員時期，吳國強曾與豐原高商一同締造 HVL 七連霸，並隨彰化師大奪下 UVL 隊史首座冠軍，兩度榮獲最有價值球員（MVP），擁有亮眼的學生排球資歷。

▲新任助理教練吳國強近日已加入臺中連莊訓練。（圖／台中連莊提供）

如今首次以職業球隊教練身分加入臺中連莊，吳國強坦言心情既興奮又緊張，「球隊裡都是我的大學長，每位都擁有豐富的經驗，所以一開始難免有些緊張，希望在訓練上盡力協助球隊。很幸運有這個機會以教練身分踏入職排，也期待在教練團中持續學習、精進自己。」

新賽季即將展開，臺中連莊在補強球員戰力的同時，也積極強化教練團陣容，期盼吳國強的加入能為球隊注入更多活力，為新賽季做好準備。





▲近期臺中連莊本土陣容已全面開訓。（圖／台中連莊提供）