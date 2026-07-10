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勇士挖到寶！比庫明加還老的「大齡新秀」　藍德柏格夏聯大爆發

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士在今年選秀會以首輪第11順位選進的「大齡新秀」藍德柏格（Yaxel Lendeborg），10日在夏季聯賽對陣達拉斯獨行俠之戰再次展現驚人效率。全場不僅狂飆21分、10籃板、6助攻的「全能成績單」，更以超過6成的三分球命中率粉碎外界質疑。值得一提的是，這名即將滿24歲的前鋒，實際年齡甚至比勇士過去幾年重點栽培的庫明加（Jonathan Kuminga）還要大。

身高6呎9吋的藍德柏格，大學生涯足足磨練了6年，並在今年9月30日就將年滿24歲。有趣的是，他的出生日期比勇士2021年選進、去年被交易送走的潛力前鋒庫明加還要大上6天。身為今年密西根大學奪冠的攻守核心，藍德柏格憑藉成熟的球風，在選秀大年中成功擠進樂透區，成為灣區大軍的一員。

勇士球團之所以選進藍德柏格，看中的就是他能立即填補鋒線缺口的「即戰力」。總教練柯爾（Steve Kerr）先前就曾公開表示，「若無意外，藍德柏格在開季就會獲得大量上場時間。」甚至不排除直接將他拉上先發陣容。

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藍德柏格在夏季聯賽的表現也確實沒讓教練團失望，首戰就以100%命中率驚艷全場，此役對戰獨行俠更是火力全開。他先發出賽28分鐘，全場13投8中，包含三分球4投2中，繳出21分、10籃板、6助攻的頂級數據，正負值高達+26，與隊友並列全場最高。

總計藍德柏格在目前3場夏季聯賽中，場均繳出17分、7.6籃板、4.7助攻，投籃命中率高達64%。更令球探驚喜的是，他選前被視為弱點的三分球，目前命中率竟高達69.2%，展現出無縫接軌NBA強度的強大氣勢。

▲勇士23歲「大齡新秀」藍德柏格在夏季聯賽表現極為出色。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士23歲「大齡新秀」藍德柏格在夏季聯賽表現極為出色。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士藍德柏格新秀Yaxel Lendeborg

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