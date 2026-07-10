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接棒後小戴時代！邱品蒨、林湘緹征亞運　總教練說女隊實力可期

▲戴資穎過去在亞運拿下1金1銅。（圖／資料照）

▲戴資穎過去在亞運拿下1金1銅。（圖／資料照）

記者蔡厚瑄／高雄報導

隨著台灣羽球傳奇戴資穎於2025年正式宣告退役，中華羽球女單代表隊在2026年名古屋亞運正式宣告邁入「後小戴時代」。面對戴資穎過去在亞運締造1金1銅的輝煌歷史，本屆亞運女單將由首度入選的邱品蒨與林湘緹接棒挑起大樑。總教練劉佳誠對這批女將展現高度信心，強調女隊後輩實力崛起且在近年成長顯著，已做好在名古屋賽場上放手一搏的準備。

意外獲得代表隊青睞的邱品蒨坦言，自己從未想過能選上代表隊，心情感到既意外又榮幸。面對即將到來的各國巡迴賽勁旅，她將學姐戴資穎視為最前進的學習標竿，並在受訪時吐露心聲：「學姐一直都是我們大家的榜樣，但學姐的榮耀，我們也不太可能會去超越她。所以我們就是把學姐當作榜樣去學習，有機會遇到學姐的話，可以向她請教。」

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▲中華羽球代表隊邱品蒨。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊邱品蒨。（圖／記者李毓康攝）

對於首次披上國家隊戰袍的壓力，她強調會秉持平常心：「目標沒有想太多，反正就是一場一場打好，不要想太多，全力以赴，不要留遺憾，去拼好每一場球、每一顆球，打好就好。」

同樣首度挑戰亞運個人賽的林湘緹，則將備戰焦點放在臨場戰術的變速與心態調適。林湘緹指出，國際賽事一場失利即遭淘汰，面對臨場反應極快的國外選手，必須進一步提升自己在場上的大腦運作與節奏掌控，林湘緹分析：「我覺得在比賽過程中可能要讓自己再戰術方面，能夠、頭腦能夠更清楚一點。就是，轉換的速度。」

談到接棒戴資穎後的輿論與期望壓力，她冷靜坦言兩者無法類比，重點是做好當下的自己，「我覺得若跟小戴學姐比，一定是沒辦法比的。但是我們現在能做的就是，把自己可以做到的做到就好。就是也不用想說，就是可能學姐前面成績怎麼樣，但是我們就是先、努力在現在這樣，不用看得太重。」

▲ 中華羽球代表隊林湘緹。（圖／記者李毓康攝）

▲ 中華羽球代表隊林湘緹。（圖／記者李毓康攝）

對於女單與女雙在本屆亞運的全新陣容與洗牌，總教練劉佳城則從宏觀視角給予高度肯定。他分析，女隊在過去1年累積的國際賽淬鍊中，已展現出接班梯隊的深厚潛力與競爭力。

「其實女單最近這一年成長蠻多的。那女雙經過了這一兩年的磨合，其實她們目前也有一組進到世界前十，第二組也在大概12名左右，」劉佳城說道，「女生你說洗牌，其實以前也很強，那現在可能後輩的實力會更好，她們其實在我們在優霸盃（Uber Cup）這些女生表現也都蠻不錯的，跟印尼都打到這個第五點，所以覺得亞運可以期待。」

▲中華羽球代表隊總教練劉佳城。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊總教練劉佳城。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 羽球戴資穎亞運邱品蒨林湘緹

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