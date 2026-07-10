大谷MVP寶座拉警報？PCA「20轟20盜」追平bWAR　美媒喊：可能一舉逆襲

▲Pete Crow-Armstrong。（圖／路透）
記者胡冠辰／綜合報導
國聯年度MVP競爭出現新變數！原先被認為由道奇二刀流球星大谷翔平領跑，但小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）近期火力全開，不僅成為本季大聯盟首位完成「20轟、20盜」的球員，bWAR更追平大谷，讓芝加哥媒體直呼，「他有可能一舉成為MVP。」
阿姆斯壯通常以英文姓名縮寫「PCA」稱呼，他在8日對戰金鶯的比賽單場敲出雙響砲，本季全壘打數累積至21支，同時已完成23次盜壘，成為本季大聯盟第一位達成至少20轟、20盜的球員。
PCA也連續兩年在明星賽前完成「20轟、20盜」，成為繼索利安諾（Alfonso Soriano）於2002、2003年效力洋基時締造紀錄後，首位達成此成就的球員。
Pete Crow-Armstrong is now on pace for 37 home runs and 41 stolen bases.— Carson Wolf (@TheWrigleyWire) July 9, 2026
He’s up to 5.8 fWAR which is 1.1 more than the next closest position player and just 0.3 behind Shohei Ohtani for the MLB lead. pic.twitter.com/ZY7JJetoiD
隨著PCA持續繳出全能表現，他在衡量球員勝利貢獻度的bWAR數據上升至5.6，與大谷翔平並列；由於WAR近年被視為MVP票選的重要參考數據，也讓原本看似由大谷獨走的國聯MVP之爭，再度出現討論空間。
芝加哥當地廣播電台《104.3 The Score》對PCA的表現相當振奮，盛讚道：「這是歷史性的表現，數字已經說明了一切。」
該節目進一步分析，「假如他沒有像去年下半季那樣失速，並且能把這股氣勢一路維持到8月、9月，接下來會發生什麼事？」
節目也提出可能影響MVP戰局的情境，「假設大谷因為手臂問題，或是球隊為了備戰季後賽而讓他放慢步調，甚至進入傷兵名單，那麼PCA確實有可能一舉成為MVP。」
除了場上成績，芝加哥媒體也肯定PCA的個性與比賽態度，「即使回到家，他腦中所想的也只有前一個打席發生的事情；他的謙虛也是吸引人的地方。」
談到PCA在芝加哥掀起的熱潮，節目更以小熊傳奇重砲索沙（Sammy Sosa）作為比較，「以小熊隊來說，自從索沙之後，我們從未見過如此火熱的球員；這支球隊已經很長一段時間，沒有出現過氣勢這麼強的選手。」
Pete Crow-Armstrong is on a RIDICULOUS heater— MLB Network (@MLBNetwork) July 9, 2026
Mark DeRosa dives in on the @Cubs All-Star and his swing decisions this season, after his 2-HR game last night.
“He's starting to figure out who he is.” pic.twitter.com/mDSfqHdoOo
從打擊數據來看，PCA本季繳出打擊率2成96、21支全壘打、52分打點、23次盜壘，整體攻擊指數OPS為0.930；大谷翔平則為打擊率2成90、20支全壘打、56分打點，OPS為0.939，雙方打擊表現幾乎不分軒輊。
不過，大谷除了打擊端的貢獻，還以投手身分拿下8勝2敗、防禦率1.79，投球成績已是賽揚獎競爭者等級，二刀流價值仍是他在MVP票選中的最大優勢。
負責轉播小熊賽事的《Marquee Sports Network》同樣高度評價PCA，直言：「如果不把大谷算進來，他就是國聯最有價值的球員。」
該台指出，PCA上季已完成30轟、30盜，本季又在打擊、守備與上壘能力等方面持續提升，「他在每一個環節都進一步成長了。」
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