大谷MVP寶座拉警報？PCA「20轟20盜」追平bWAR　美媒喊：可能一舉逆襲

▲Pete Crow-Armstrong。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

國聯年度MVP競爭出現新變數！原先被認為由道奇二刀流球星大谷翔平領跑，但小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）近期火力全開，不僅成為本季大聯盟首位完成「20轟、20盜」的球員，bWAR更追平大谷，讓芝加哥媒體直呼，「他有可能一舉成為MVP。」

阿姆斯壯通常以英文姓名縮寫「PCA」稱呼，他在8日對戰金鶯的比賽單場敲出雙響砲，本季全壘打數累積至21支，同時已完成23次盜壘，成為本季大聯盟第一位達成至少20轟、20盜的球員。

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PCA也連續兩年在明星賽前完成「20轟、20盜」，成為繼索利安諾（Alfonso Soriano）於2002、2003年效力洋基時締造紀錄後，首位達成此成就的球員。

Pete Crow-Armstrong is now on pace for 37 home runs and 41 stolen bases.



He’s up to 5.8 fWAR which is 1.1 more than the next closest position player and just 0.3 behind Shohei Ohtani for the MLB lead. pic.twitter.com/ZY7JJetoiD — Carson Wolf (@TheWrigleyWire) July 9, 2026

隨著PCA持續繳出全能表現，他在衡量球員勝利貢獻度的bWAR數據上升至5.6，與大谷翔平並列；由於WAR近年被視為MVP票選的重要參考數據，也讓原本看似由大谷獨走的國聯MVP之爭，再度出現討論空間。

芝加哥當地廣播電台《104.3 The Score》對PCA的表現相當振奮，盛讚道：「這是歷史性的表現，數字已經說明了一切。」

該節目進一步分析，「假如他沒有像去年下半季那樣失速，並且能把這股氣勢一路維持到8月、9月，接下來會發生什麼事？」

節目也提出可能影響MVP戰局的情境，「假設大谷因為手臂問題，或是球隊為了備戰季後賽而讓他放慢步調，甚至進入傷兵名單，那麼PCA確實有可能一舉成為MVP。」

除了場上成績，芝加哥媒體也肯定PCA的個性與比賽態度，「即使回到家，他腦中所想的也只有前一個打席發生的事情；他的謙虛也是吸引人的地方。」

談到PCA在芝加哥掀起的熱潮，節目更以小熊傳奇重砲索沙（Sammy Sosa）作為比較，「以小熊隊來說，自從索沙之後，我們從未見過如此火熱的球員；這支球隊已經很長一段時間，沒有出現過氣勢這麼強的選手。」

Pete Crow-Armstrong is on a RIDICULOUS heater



Mark DeRosa dives in on the @Cubs All-Star and his swing decisions this season, after his 2-HR game last night.



“He's starting to figure out who he is.” pic.twitter.com/mDSfqHdoOo — MLB Network (@MLBNetwork) July 9, 2026

從打擊數據來看，PCA本季繳出打擊率2成96、21支全壘打、52分打點、23次盜壘，整體攻擊指數OPS為0.930；大谷翔平則為打擊率2成90、20支全壘打、56分打點，OPS為0.939，雙方打擊表現幾乎不分軒輊。

不過，大谷除了打擊端的貢獻，還以投手身分拿下8勝2敗、防禦率1.79，投球成績已是賽揚獎競爭者等級，二刀流價值仍是他在MVP票選中的最大優勢。

負責轉播小熊賽事的《Marquee Sports Network》同樣高度評價PCA，直言：「如果不把大谷算進來，他就是國聯最有價值的球員。」

該台指出，PCA上季已完成30轟、30盜，本季又在打擊、守備與上壘能力等方面持續提升，「他在每一個環節都進一步成長了。」