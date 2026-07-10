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場上神默契！葉宏蔚／詹又蓁目標將全英奪冠氣勢帶進亞運

▲中華羽球代表隊混雙選手葉宏蔚、詹又蓁。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊混雙選手葉宏蔚、詹又蓁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

今年3月在全英公開賽以非種子黑馬之姿奪冠、寫下台灣羽球史上首對在該賽事混雙封后紀錄的中租組合葉宏蔚與詹又蓁，將首度攜手踏上名古屋亞運舞台。經歷巴黎奧運與各項國際賽磨練，這對在場上逐漸找到獨特相處默契的年輕搭檔，將目標直指亞運頒獎台。

作為「大學長」，上屆杭州亞運與前搭檔止步8強的葉宏蔚，在備戰期間身上纏滿了防護貼紮，面對身體傷勢考驗，他幽默且坦然地表示：「與傷共存會越來越好，讓年輕的去帶領我這個老的這樣，慢慢請她幫忙多一點。」談到兩人平時的相處模式，他坦言除了在場上交流，私底下並無太多重疊：「其實我們兩個好像除了在球場上會講話以外吧，其實我們離開球場其實就是各自各自有各自的圈圈，所以其實不會特別走在一起。」他認為保持適當距離能減少搭檔在訓練外的無形壓力。

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▲中華羽球代表隊混雙選手葉宏蔚。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊混雙選手葉宏蔚。（圖／記者李毓康攝）

在詹又蓁眼中，葉宏蔚是帶領她從零開始一無所知到熟悉混雙領域的重要引路人。談到這兩年來的配合與角色磨合，她大方透露這段路走得並不容易：「他算蠻包容我，因為就是前一年確實成績蠻差的。中間也有過幾次比較大的摩擦，但是後來過了之後，我們就互相理解對方真正的用意是什麼，而且我們目標一致，所以還是可以轉回來，然後繼續往前走。」對於首度登上亞運殿堂，詹又蓁感到十分新鮮並笑稱自己沒有想太多，就是專注在場上將最好的自己發揮出來。

隨著全英公開賽摘金的一鳴驚人，中華混雙隨即面臨各國強權在戰術與情蒐上的高規格針對。面對被對手放大檢視的考驗，詹又蓁樂觀看待，認為這正是實力提升的證明：「這是自然說，因為我們畢竟突有一個大成績出來嘛。那大家注意的話，就代表說我們越來越有競爭力。當然是希望說，他們多注意我們，我們也去注意他們，就互相競爭、互相成長。」這番超齡的心理素質，也讓葉宏蔚感到無比欣慰：「她能從壓力中學習，然後能成長，那我覺得我至少還行啦，做的還可以。」

▲ 中華羽球代表隊混雙選手葉宏蔚、詹又蓁。（圖／記者李毓康攝）

▲中華羽球代表隊混雙選手葉宏蔚、詹又蓁。（圖／記者李毓康攝）

為了在名古屋賽場上應對各式突發狀況，這對混雙組合已針對葉宏蔚的傷勢在日常訓練中討論出不同的變速戰術。談到如何在高壓的亞運舞台上維持像全英公開賽時的穩定度，葉宏蔚直言將努力說服自己以平常心面對，不要給自己預設太多無謂的得失包袱，並幽默地表示：「到了那裡，希望是什麼都一樣。就是該吃吃、該睡睡、該走走，把心情保持好就好。」

關鍵字： 羽球亞運混雙葉宏蔚詹又蓁

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