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NBA榜眼單場8失誤9犯規引熱議　彼德森：還有1次額度可用

記者杜奕君／綜合報導

2026年拉斯維加斯夏季聯賽首日就上演重磅戲碼，備受期待的「狀元vs.榜眼」頂尖對決正式引爆！華盛頓巫師新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa）展現強大侵略性，全場狂轟27分，率隊以92比88險勝猶他爵士。而爵士榜眼彼德森（Darryn Peterson）此戰不僅打得強硬，賽後更因全場「9次犯規」的幽默發言，引發全美網友熱議。

這場「狀元榜眼之爭」被視為今年夏聯最具話題的對戰，主因在於選秀前迪班薩、彼德森以及探花布澤（Cameron Boozer）的評價難分軒輊，外界甚至一度盛傳巫師可能跳過迪班薩改選彼德森。因此，兩人在夏聯的首度交鋒，也被視為巫師是否「選對人」的期中考。

身為狀元郎，迪班薩從開賽就火力全開，上半場便展現全能身手斬獲19分、4籃板，全場最終繳出27分、7籃板、2助攻、2抄截、1阻攻的亮眼成績單，成功幫助巫師笑納勝利，也初步證明自己確實具備狀元身價。

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而爵士榜眼彼德森雖然在下半場逐漸找回節奏，全場進帳24分、3籃板、3助攻，但此役他打得極具「火藥味」，不僅出現8次失誤，更瘋狂背上9次個人犯規。值得一提的是，賽後彼德森被拍到耳朵下方出現一道深深抓痕，顯見此戰肢體對抗強度之大。

對於自己單場吞下驚人的9次犯規，彼德森賽後展現幽默性格表示，「他們告訴我夏季聯賽有10次犯規可以用，這是一場身體對抗很激烈的比賽，所以我就帶著9次犯規下場了。」

此話一出隨即讓全網笑翻，不少網友紛紛留言表示，「犯規控制還得看今年的榜眼」、「原來是在挑戰極限」，更有球迷調侃，「他們可能也告訴他最多可以失誤9次，所以他失誤了8次。」

▲巫師選秀狀元迪班薩、爵士榜眼彼德森。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士榜眼彼德森單場8失誤、9犯規引發熱議。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA榜眼彼德森選秀榜眼爵士狀元迪班薩Darryn Peterson

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