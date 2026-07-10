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陳弈通第三度征戰亞運　經奧運洗禮想拚個人團體都奪牌

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手陳弈通。（圖／記者李毓康攝）

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手陳弈通。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

擁有巴黎奧運經驗的台灣男子鈍劍好手陳弈通，今年將第3度征戰亞運會。歷經上屆杭州亞運以1分之差與獎牌擦肩而過，以及奧運最高殿堂的洗禮，23歲的他已累積更成熟的心態。本屆賽事他將在長期於美國移地訓練的厚實基礎下，全力挑戰在個人賽與團體賽雙雙奪牌，為中華擊劍代表隊爭取最高榮譽。

談到上屆陳弈通以1分之差和獎牌擦肩而過，男子銳劍總教練陳柏槐指出，陳弈通經過這幾年的洗禮，目前奪牌相當有希望，「目前在亞運排名中，陳致傑排在第7位，陳弈通排在第10位。這只是一個初賽的排序，重點是初賽打完之後淘汰賽的表現，這兩位選手目前看下來其實都蠻有機會的。」

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▲中華擊劍代表隊男子鈍劍教練陳柏槐。（圖／記者李毓康攝）

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍教練陳柏槐。（圖／記者李毓康攝）

談到第3次征戰的心境，陳弈通坦言相較於前兩次參賽，這一次自己更有經驗，希望能保持平常心拿出最好表現。對於巴黎奧運後的心理調適，陳弈通表示：「剛打奧運之後對自己有比較多期待，會給自己比較多壓力。但之後就希望可以調整，讓自己可以把平常練習的東西穩定發揮。」回顧上屆挑戰登上頒獎台卻因急躁失準的教訓，他坦言：「我那時候有個習慣，就是很想要贏。但越想要贏的時候，失誤就會變多，心態也會變比較急。我過去比賽之後學到的就是，想要贏可是可以用不同方式，用更有耐心的方式來打。」

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手陳弈通。（圖／記者李毓康攝）

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手陳弈通。（圖／記者李毓康攝）

作為代表隊中唯一擁有奧運經歷的球員，陳弈通期許自己在團體賽中扮演穩定軍心的角色。他以接力賽來形容團體賽一棒接一棒的特性：「在團隊上，就希望可以當一個好隊友。尤其在團體賽的時候，我們就是多鼓勵隊友、互相挺，讓他們知道這一場如果打不好或是沒有把握的話，可以放給下一棒打。」

面對即將到來的挑戰，陳弈通指出，亞運的場次相較於世界盃等其他國際賽來得少，因此每一場都要更為專注、一分一分好好打。對於本屆亞運的終極目標，他明確表示，就是希望能在個人賽與團體賽中雙雙拿下獎牌。代表隊預計於本週日出發前往香港進行為期1週的移地訓練，隨後直接在當地出戰世界錦標賽作為亞運前的最後哨站，全力為台灣擊劍代表隊爭取最高榮譽。

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手陳弈通。（圖／記者李毓康攝）

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手陳弈通。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 亞運擊劍陳弈通奧運

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