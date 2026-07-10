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世界盃8強「英挪大戰」在即　托斯特維特力挺哈蘭德：有贏家心態

▲2026世足、世界盃，挪威托斯特韋特、托爾斯比。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威中場大將托斯特韋特直言哈蘭德擁有天生的「贏家心態」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世足8強淘汰賽火熱開打，「北歐海盜」挪威在擊敗傳統強權巴西後，全隊士氣如虹。中場悍將托斯特維特（Kristian Thorstvedt）在對陣「三獅軍團」英格蘭的賽前媒體日受訪時，展現強大自信。當被問到哈蘭德（Erling Haaland）與凱恩（Harry Kane）的「神鋒對決」如何挑選時，托斯特維特毫不猶豫表示，「任何時候我都會選哈蘭德，他擁有天生的贏家心態。」

挪威隊在本屆賽事表現驚艷，不僅在16強戰爆冷擊敗「森巴軍團」巴西，更展現出團結的韌性。托斯特維特回憶起擊敗巴西後的休息室氛圍，「那種感覺無與倫比，我們聽音樂、跳舞，享受那亢奮的時刻。但現在我們已經重新腳踏實地，全力專注於接下來對英格蘭的硬仗。」

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面對即將到來的8強對手英格蘭，托斯特維特給予高度評價，認為英格蘭在客場遠征墨西哥時展現了極強的品格與韌性。而外界最關注的，莫過於挪威當家球星哈蘭德的狀態。托斯特維特大讚，「哈蘭德擁有天生的贏家心態，他不僅是頂級球員，更是年輕球員仰望的領袖榜樣，他在場外對我們同樣重要。」

有趣的是，挪威隊內部的「多元文化」也成為焦點，隊員中有人堅持素食、有人熱衷環保，甚至有人只喝生牛奶。托斯特維特笑說，「每個人都有獨特的生活方式，我們會互相觀察、學習彼此的職業素養。看到哈蘭德如此成功，你自然會想探究他的秘訣，這非常激勵人心。」

另一位中場大將索爾斯比（Morten Thorsby）則針對英格蘭的戰術進行分析。他點名英格蘭隊長凱恩是勝負關鍵，「英格蘭實力極強，凱恩更是核心。我們在各位置都有實力與之匹敵，接下來就看細節，細節將決定誰能挺進4強。」

索爾斯比也感嘆，這次賽前的媒體關注度是前所未見，「我們清楚這支球隊的潛力，現在這份潛力正向全世界展現。我們很享受活在當下，並準備好向世界證明挪威是一支多麼出色的球隊。」

挪威與英格蘭的8強之爭一觸即發，這場「北歐海盜」對決「三獅軍團」的戲碼，不僅是戰術的碰撞激盪，更是哈蘭德與凱恩兩大頂尖前鋒的正面對決，全球球迷都在拭目以待。

▲2026世足、世界盃，挪威托斯特韋特、托爾斯比。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威托爾斯比強調團隊各個位置都能和英格蘭一拚。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強世界盃英格蘭挪威托斯特韋特托爾斯比哈蘭德凱恩

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