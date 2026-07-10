上屆1分之差錯失亞運　郭均祐一度想退擊劍圈、感謝隊友拉一把

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手郭均祐。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年名古屋亞運將於9月19日點燃戰火，中華擊劍代表隊在國訓中心展開密集備戰。男子鈍劍代表隊本次沿用去年奪下亞洲錦標賽團體銅牌的黃金陣容，由陳弈通、陳致傑、郭均祐與許勝閎攜手出征。其中首度選入亞運陣容的郭均祐，歷經上一屆僅差1分落選、甚至一度考慮退役的心魔，如今在教練與隊友的支持下重回賽道，也希望能在賽場上傾盡全力，幫助男團衝擊亞洲強權。

回顧三年前的杭州亞運選拔賽，當時郭均祐因1分之差遺憾落選，這項打擊曾讓他陷入極大低潮。郭均祐受訪時坦言，當下非常難過，甚至動了退出擊劍圈的念頭，幸好教練陳柏槐與隊友不斷給予鼓勵，才幫助他重拾信心。

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首度叩關亞運的郭均祐，看著陣中已有三次大賽經驗的隊友陳致傑與陳弈通，心中充滿敬意，「他們是非常厲害的選手，我想跟他們一樣變得更強，在場上能盡量幫助他們多拿點分數。」面對高張力的國際大賽，他透露自己雖然緊張，但會要求大腦保持冷靜、摒除場外雜音，將注意力完全放在與對手交鋒的細節上。

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手郭均祐。（圖／記者李毓康攝）

擊劍團體賽極度考驗默契，郭均祐指出，代表隊最可貴的地方在於溫暖且堅定的信任感。當隊友在場上失分時，全隊從不氣餒，反而會主動拍肩安慰「沒關係、下一劍，繼續來」。這種沒有後顧之憂的放心感，促使他在這幾年間主動與兩位學長分享戰術，並透過觀看大量國際賽事影片來研擬對手打法，將各國好手的技術優勢融合成自己的新招式。

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍選手郭均祐。（圖／記者李毓康攝）

針對團隊的戰術佈局，鈍劍總教練陳柏槐表示，本次代表隊陣容與去年亞錦賽一致，在默契上已達到無懈可擊的水準，在排兵布陣上，陳柏槐採取靈活多變的策略，並未刻意鎖定最後一棒的人選。他透露，最後兩棒通常會交由實力最出色的陳致傑與陳弈通輪流把守，但上場順序會依據當天對手的類型與克制關係進行滾動式微調，「兩位選手從2023年配合到現在，無論是誰負責最後關門，都能帶給我們驚喜。因此我們不會把棒次鎖死，而是根據戰術策略進行最佳調配，以利選手在密集賽程中獲得充分恢復。」

▲中華擊劍代表隊男子鈍劍教練陳柏槐(左起)與選手郭均祐、陳弈通。（圖／記者李毓康攝）