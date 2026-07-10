詹皇重返騎士成定局？　美媒爆料：勇士慘成抬價「工具人」

▲美國媒體爆料詹姆斯重返騎士已成定局。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

2026年NBA休賽季最受矚目的「詹皇去哪兒」大戲，近日劇情出現驚人轉折！儘管先前金州勇士一度被視為潛在下家，但知名球評西蒙斯（Bill Simmons）近日在節目中投下震撼彈，直言詹姆斯（LeBron James）重返克里夫蘭騎士幾乎已成定局，更狠批勇士從頭到尾只是被當成抬價與製造話題的「工具人」。

西蒙斯在最新一期的《Bill Simmons Show》中直言不諱地表示，「勇士隊先前真的以為有機會同時網羅勒布朗，甚至連戴維斯（Anthony Davis）都能一併打包。但現在局勢已經非常明朗，勇士完全被利用來當作抬價與製造話題的工具。勒布朗回歸克里夫蘭已經是確定之事，騎士這局贏定了。」

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根據西蒙斯透露，在自由市場開啟之初，灣區大軍高層還顯得信心十足，認為極有機會迎來這名當代傳奇球星。然而，隨著最新線報傳出，勇士內部的態度已徹底崩盤，對於爭奪詹皇加盟一事已毫無自信。

共同主持人洛維（Zach Lowe）在節目中質疑，詹姆斯為何要大費周章利用勇士？外界分析指出，這成功讓詹皇在強敵環伺的自由市場中奪回「流量密碼」。當外界目光一度被字母哥（Giannis Antetokounmpo）與雷納德（Kawhi Leonard）的交易傳聞吸走時，「詹皇加盟勇士」的流言瞬間引爆全美討論，讓詹姆斯再度站上話題尖端。

西蒙斯更對勇士現狀表示同情，他認為當其他強權紛紛完成補強時，勇士總經理小鄧里維（Mike Dunleavy Jr.）卻將所有籌碼押在詹姆斯身上，完全沒有備案。在錯失鵜鶘悍將墨菲（Trey Murphy），加上陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷恐缺陣下賽季的雙重打擊下，若最終無法爭取到詹皇，勇士新賽季戰力將陷入空前危機。

反觀騎士隊，詹姆斯重返克里夫蘭的「家鄉情懷」無疑是最強大的號召力。這位出身阿克倫的球星，曾在2016年率領騎士完成史詩級逆轉奪冠，為家鄉打破52年的冠軍荒。如今職業生涯進入倒數階段，若能回到起點寫下「夢幻劇本」終老，對詹皇而言無疑是完美結局。

加上騎士目前坐擁米歇爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）及阿倫（Jarrett Allen）等精銳核心，競爭力足以支撐詹姆斯最後的爭冠夢想。儘管經紀人保羅（Rich Paul）仍在聽取各方報價，但以目前風向來看，克里夫蘭騎士顯然已在「詹皇爭奪戰」中取得絕對領先優勢。

▲勇士被美國媒體認為只是詹皇陣營用來抬價的工具。（圖／路透）