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亞錦賽歷史銀牌添信心！教練、隊友讚李讓「關門」抗壓能力強

▲台灣新星李讓在印度舉行的亞洲擊劍錦標賽男子銳劍奪下銀牌。（圖／翻攝自Facebook/fie.org）

▲台灣新星李讓在印度舉行的亞洲擊劍錦標賽男子銳劍奪下銀牌。（圖／翻攝自Facebook/fie.org）

記者蔡厚瑄／高雄報導

19歲台灣銳劍新星李讓日前在亞洲擊劍錦標賽金牌戰，以8比15不敵日本名將山田優奪下銀牌，但仍寫下台灣男子擊劍隊史首面個人獎牌紀錄，這次在杭州亞運將迎來成人級綜合賽會初登場，10日媒體日他因故缺席，但中華男銳總教練賴明助與主力隊員徐敬文受訪時皆對這位年輕國手給予高度評價，看好其沉穩的抗壓性與絕佳的收成能力，能助男銳代表隊衝擊亞運頒獎台。

總教練賴明助直言李讓是目前國內實力最頂尖的銳劍選手，他分析，在強度極高的成人國際賽場上，李讓展現出超越年齡的心理素質，「李讓在比賽當中，我最欣賞他的一點就是他的比賽沉穩度，還有他的抗壓性都非常好，然後他的速度、爆發力這個部分也是很強的。他在比賽當中的信心度非常好，這一點是我在比賽當中非常信任他的原因。」

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▲中華擊劍代表隊銳劍教練賴明助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華擊劍代表隊銳劍教練賴明助。（圖／記者李毓康攝）

雖然錯過2025年世大運讓李讓一度感到失望，但賴明助指出，愛徒已迅速將心態調整到位，隨之亞錦賽摘銀，信心更迎來大幅提升。

代表隊陣中資深大哥徐敬文，談到李讓則肯定李他在場上的最後關頭「關門」能力，這也是團隊能放心進攻的底氣，「我覺得李讓的角色，他當最後一棒，雖然說教練會說我比較沉穩，可是其實李讓在最後一棒的時候，他的收成能力非常好，所以他當最後一棒，我們都非常信任他。」

▲中華擊劍代表隊銳劍選手徐敬文。（圖／記者李毓康攝）

▲中華擊劍代表隊銳劍選手徐敬文。（圖／記者李毓康攝）

在男銳代表隊的戰術體系中，兩位主力形成了極佳的互補關係，教練團規劃由心態沉穩、經驗豐富的徐敬文擔任開局第一棒，李讓則固定負責最後一棒鎖定勝局。徐敬文指出，他期許自己在團隊中能扮演協調者的角色，透過觀察場上狀況與分析對手，協助隊友進行戰術調整；而李讓則在最後一棒發揮抗壓性將比賽收下，這項分工在先前的世界盃與亞錦賽已歷經磨練，男銳代表隊目前不論是團體默契或個人狀態，都已調整至最佳水準。

關鍵字： 李讓擊劍亞運亞錦賽台灣男子劍隊

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