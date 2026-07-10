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NBA最狂狀元來了！迪班薩首秀轟27分還大秀爆扣　傷退險嚇壞巫師

記者杜奕君／綜合報導

2026年拉斯維加斯夏季聯賽（Las Vegas Summer League）於台灣時間10日火熱開打，首日重頭戲便迎來萬眾矚目的「狀元、榜眼頂尖對決」！由華盛頓巫師新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa），強碰猶他爵士榜眼彼德森（Darryn Peterson）。最終巫師在迪班薩狂轟27分的超狂表現帶領下，以92比88險勝爵士。迪班薩此役更一舉追平由格里芬（Blake Griffin）所保持的夏聯狀元首秀最高得分紀錄，展現強大接班氣勢。

▲巫師選秀狀元迪班薩、爵士榜眼彼德森。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師選秀狀元迪班薩夏季聯賽首秀就轟下27分，還上演連過3人精彩爆扣。（圖／達志影像／美聯社）

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這場選秀狀元與榜眼的正面交鋒，從開賽就充滿火藥味。巫師狀元郎迪班薩展現強烈進攻企圖心，頻頻利用勁爆體能撕裂防線，其中一次切入後的霸氣「隔扣」更是震撼全場，落地後他更展現招牌慶祝動作，引爆全場球迷尖叫歡呼。

身高206公分的迪班薩，此役不僅展現爆發力，更展現全能身手，無論是持球推進、策動攻勢，甚至在防守端多次換防對手後衛，都完美擦亮狀元招牌。雖然外線手感欠佳，三分球5投盡墨，但他靠著強勢衝擊禁區，全場18投7中、罰球8投7中，高效進帳27分。

不過，比賽末段卻出現驚魂插曲，迪班薩在第4節最後1分鐘左右，因腿部不適提前退場，一度讓巫師球團與球迷捏了一把冷汗。所幸他賽後接受《ESPN》訪問時親自報平安，他表示，「只是腿部有些痠痛，沒什麼大礙，我很快就會回到球場。」

相較於狀元郎的強勢演出，爵士榜眼彼德森開賽表現較為低調，上半場多以組織與擋拆傳導為主。直到下半場彼德森才找回進攻節奏，甚至在比賽結束前飆進一記超遠距離的壓哨「Logo Shot」，全場繳出24分、2籃板、3助攻，成為爵士陣中表現最亮眼的球員。

▲巫師選秀狀元迪班薩、爵士榜眼彼德森。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士榜眼彼德森此戰也穩定輸出24分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA迪班薩巫師選秀狀元夏季聯賽榜眼彼德森

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