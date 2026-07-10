男銳睽違36年再闖亞運！賴明助率隊盼解1990年北京遺憾

▲中華擊劍代表隊銳劍教練賴明助與選手徐敬文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華男子銳劍代表隊日前正式取得2026年名古屋亞運參賽資格，這是繼1990年北京亞運後，男銳睽違36年再度重返亞運舞台。當年代表隊成員、現任總教練賴明助將率領徐敬文、李讓等新生代好手出征，期盼能一舉突破當年團體賽僅以1點之差惜敗日本奪下第4名的遺憾，全力衝擊隊史首面亞運男銳獎牌。

擊劍代表隊自去年9月進駐國家運動訓練中心培訓，在運科與精技處資源挹注下實力大幅提升。賴明助分析，集中訓練是實力飛躍的關鍵，「我們擊劍比賽是對抗性的，必須把國內最好的選手集中在這邊對打，那個強度才夠。如果分散訓練，這個效果絕對沒辦法出來。」在高強度對抗下，團隊近年斬獲加拿大團體賽第4名，主將李讓也奪下亞洲錦標賽個人銀牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華擊劍代表隊銳劍教練賴明助。（圖／記者李毓康攝）

談到團體賽戰術調配，賴明助透露，陣中4位選手的默契與棒次均已培養完成，實力最突出的李讓固定負責最後一棒關門，心態沉穩且經驗豐富的徐敬文則擔任開局重任，「李讓適合打最後一棒，敬文適合打第一棒，他們也覺得這樣打會比較沉穩，我們默契都培養完成、確實準備好了。」代表隊將於本週日啟程前往香港進行為期1週的移地訓練，隨後直接在當地出戰世界錦標賽，作為亞運前的最後哨站。

首度挑戰亞運的資深選手徐敬文坦言，自己身為陣中的大哥哥，看著身邊三個弟弟隊友一同成長，心中充滿感觸，「我們是從三年前就一直在打積分，最後拿到這個門票，終於在36年後把銳劍帶回亞運。」他強調，團隊在世界盃中證明了自己具備與世界列強競爭的實力，對於名古屋亞運的奪牌機會非常有信心，「我們在比賽中不只是打贏亞洲對手，連世界的對手都打贏了。既然連在世界盃都可以跟世界列強競爭，我們相信在亞洲，我們是有更有競爭力的。」

▲中華擊劍代表隊銳劍選手徐敬文。（圖／記者李毓康攝）

除了團體賽，個人賽方面也備受期待，旅美選手葛屹盧與李讓多次挺進世界大賽正賽36強，展現極佳的競技狀態。賴明助強調，這幾年台灣擊劍選手的反應與速度進步非常多，資源也更加豐富，常規時間的訓練成效很好，個人與團體賽皆大有可為，「李讓和葛屹盧有發揮水準的話，個人賽應該是有機會。團體賽只要打出實力，進四強應該沒問題，甚至蠻有希望說能進決賽。」

回顧那場1990年北京亞運那差一步寫下紀錄的歷史決戰，賴明助直言當時打到最後一場決勝局的4比4關鍵時刻，最終因1點飲恨，「輸1點，我們就癱在那邊，回想起來還是印象深刻。這幾年我們擊劍實力慢慢提升，真的進步非常多，希望這一次能替台灣拿面獎牌。」