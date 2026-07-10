對決挪威前雪上加霜！英格蘭主力疑染病　緊急與隊友分開

▲Declan Rice。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

英格蘭即將在12日世界盃8強賽迎戰由「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威，沒想到大戰前夕卻接連傳出壞消息。

主力中場賴斯（Declan Rice）因病連兩天缺席訓練，英格蘭足總為避免隊內出現群聚感染，已安排他與其他隊友分開；此外英格蘭還面臨傷兵、禁賽及意外受傷等多重打擊，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的排兵布陣陷入巨大危機。

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英格蘭在16強賽前往墨西哥城作客，不僅必須克服高海拔環境與地主球迷的巨大聲浪，更在下半場少打一人的不利局面下，頂住對手猛烈反攻，最終以3比2驚險晉級。

這場勝利被外界視為英格蘭在海外世界盃賽史上最具代表性的戰役之一，也讓「三獅軍團」連續第3屆闖進世界盃8強。

不過，英格蘭的晉級喜悅並未維持太久；根據外媒報導，賴斯近日出現嚴重不適，已連續兩天缺席球隊訓練，由於目前尚無法排除具傳染性的疾病，英格蘭足總決定先將他與主要隊伍隔離，避免病情在關鍵淘汰賽前於隊內擴散。

賴斯是英格蘭中場攻守轉換的重要核心，他能提供攔截、推進與防線保護，一旦無法出戰，勢必大幅影響球隊的中場配置；英格蘭教練團目前仍密切觀察他的恢復情況，但能否趕上8強戰仍存在高度疑問。

▲Marc Guéhi。（圖／路透）



更令圖赫爾頭痛的是，英格蘭陣中還有多名球員面臨不同狀況，中後衛格希（Marc Guéhi）受到肌肉疲勞影響，近期訓練量遭到控管，能否以百分之百狀態先發仍是未知數。

老將亨德森（Jordan Henderson）則在上一場擊敗墨西哥後發生意外；他在賽後與隊友及球迷慶祝時，不慎從場邊廣告看板跌落，造成手腕骨折，亨德森已經接受手術，本屆世界盃確定提前報銷，無法繼續為英格蘭出賽。

▲Jordan Henderson。（圖／路透）



另一名後衛寬薩（Jarell Quansah）也因16強賽領到紅牌遭到處分，除了原本自動停賽之外，國際足球總會（FIFA）進一步追加禁賽兩場，意味著即使英格蘭一路挺進決賽，寬薩仍可能無法在關鍵戰役中登場。

賴斯病況未明、格希肌肉疲勞、亨德森受傷報銷，加上寬薩遭追加禁賽，英格蘭的中後場人手突然變得極為吃緊；面對擁有強大速度、身體對抗能力與門前終結效率的挪威，圖赫爾必須在短時間內重新調整防守組合與中場配置。

▲Jarell Quansah。（圖／路透）



英格蘭的防守問題在本屆賽事中早已多次浮現，如今8強賽又將面對狀態火熱的哈蘭德；這名挪威王牌在16強賽終場前連進兩球，率隊以2比1淘汰巴西，他也成為英格蘭防線最大的威脅。

英格蘭自1966年奪下世界盃冠軍後，已長達60年未能再次登上世界之巔；不過，這一代球員被視為最接近打破冠軍荒的陣容之一，近兩屆歐洲國家盃皆闖進決賽，最近兩屆世界盃則分別進入4強與8強。

英格蘭邊鋒薩卡（Bukayo Saka）坦言，球隊對淘汰賽後段的壓力並不陌生，「我們已經有過幾次這樣的經驗，但比賽當天表現最好的球隊，才會成為最後的贏家。」

薩卡強調，「我們很清楚這一點，現在所有人的注意力都放在如何成為場上表現更好的那支球隊。」

英格蘭原本擁有凱恩（Harry Kane）、貝林漢（Jude Bellingham）及薩卡等多名進攻好手，被外界看好能夠晉級4強；然而，隨著中後場接連出現疾病、傷勢與禁賽問題，球隊優勢已明顯受到削弱。