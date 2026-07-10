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李珠珢22歲生日寵粉開大招！5880元頭號席藏簽名自拍　限量539席開搶

▲▼李珠珢。（圖／記者周宸亘攝）

▲李珠珢。（圖／記者周宸亘攝）

記者胡冠辰／綜合報導

Fubon Angels韓籍成員李珠珢即將迎接22歲生日，官方後援會今（10日）公布生日粉絲見面會資訊，活動將於7月26日在台北花漾展演空間舉行，李珠珢除了準備全新舞台演出，也將與粉絲近距離互動；全場共規劃539個席次，票價分為5880元及2580元兩種，門票預計16日中午12時開賣。

李珠珢出生於2004年7月24日，本次活動安排在生日後兩天舉行，當天行程分成兩階段，首先是中午12時30分至下午1時30分的「頭號粉絲區專場活動」，接著於下午2時至4時舉辦全區粉絲見面會。

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最高票價的「頭號粉絲區」每張5880元，限量139席，持票者可參加專場活動及全區見面會，並享有簽名自拍會、李珠珢祝福抽卡、福利轉盤及專屬入場贈品等限定內容。

另一票種「最佳應援區」票價為2580元，限量400席，當中包含身心障礙者半價票種，可參加下午的粉絲見面會；主辦單位也安排全區粉絲共同參與擊掌會及抽獎活動，盼讓到場支持者都能與李珠珢留下生日回憶。

售票將於7月16日中午12時在富邦悍將官方售票網及售票APP同步開放，每人限購2張；活動地點位於台北市中正區仁愛路一段17號10樓的花漾展演空間，頭號粉絲專場預計中午12時開放入場，下午粉絲見面會則於1時40分開放進場。

李珠珢2023年在韓國啦啦隊界出道，隔年加入韓職起亞虎啦啦隊，憑藉在球場演出的「三振舞」迅速於網路走紅。

富邦育樂於2025年與她簽下台灣演藝工作全經紀約，她也正式加入Fubon Angels，成為富邦悍將主場應援焦點之一；球團今年2月宣布雙方繼續合作，李珠珢本季持續以Fubon Angels成員身分為悍將應援。

▲▼李珠珢。（圖／記者周宸亘攝）

▲李珠珢。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼李珠珢。（圖／記者周宸亘攝）

▲李珠珢。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 李珠珢、中華職棒、富邦悍將、啦啦隊、韓籍女神

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