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哈蘭德「最強剋星」來了！　英格蘭201公分巨塔放話死守挪威魔人

▲英格蘭201公分巨塔伯恩喊話要死守哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭201公分巨塔伯恩喊話要死守哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽8強淘汰賽，即將迎來最受矚目的「巨人對決」！由「三獅軍團」英格蘭交手本屆最大黑馬挪威。面對目前已狂轟7球、身高195公分的挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland），英格蘭陣中身高201公分的巨塔伯恩（Dan Burn）公開請纓，不僅強調熱愛與哈蘭德進行肉搏戰，更拿出數據霸氣放話，「哈蘭德對上我先發的比賽，僅僅進過1球！」

英格蘭在16強賽經歷一場驚心動魄的惡戰，在球員遭驅逐出場、陷入人數劣勢的絕境下，最終以3比2驚險擊退地主墨西哥。伯恩在該場比賽第75分鐘替補上陣，展現「教科書等級」的防守硬度，扛住對手排山倒海的猛攻，成為三獅軍團挺進8強的關鍵功臣之一。

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展望台灣時間12日開踢的8強大戰，伯恩表示，「我們必須在球場每個區域都拿出最頂尖表現，想要擊敗挪威闖進4強，我們需要比對陣墨西哥時還要更完美的發揮。」

伯恩更透露，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在休息室對全隊發出嚴厲告誡，「教練告訴我們，與墨西哥的比賽已經結束了，我們分享了勝利喜悅，也接受了讚美，但如果下一場輸給挪威，這一切就毫無意義。現在全隊的焦點只有挪威。」

挪威隊本屆能化身超級黑馬，全靠哈蘭德在禁區內「毀滅性」的統治力。攤開英格蘭常規中後衛陣容，孔薩（Ezri Konsa，180公分）、格伊（Marc Guéhi，182公分）、史東斯（John Stones，188公分）在身高上都明顯矮了哈蘭德一截，唯獨201公分的伯恩，在制空權上能反過來壓制哈蘭德。

▲英格蘭201公分巨塔伯恩喊話要死守哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲伯恩提出數據佐證防守哈蘭德有一定成效。（圖／達志影像／美聯社）

有趣的是，根據英超過往紀錄，當伯恩代表紐卡索聯先發上陣時，效力曼城的哈蘭德在多次交手中，竟然僅僅攻入過1球。

談到這項數據，伯恩笑著表示，「我不想給自己立下什麼奇怪的Flag，但確實他只進過1球。我很享受和哈蘭德對決，因為那是純粹的肉搏戰，我熱愛這種硬碰硬的硬仗。在場上我和他相處得不錯，算滿有交情的，但不知道他是不是也這樣想就是了。」

伯恩最後堅定向教練團喊話，「如果球隊把看管哈蘭德的重任交給我，我已經百分之百準備好了，我會非常樂意接受挑戰。」這場「201公分巨塔」與「195公分魔獸」的禁區正面交鋒，勢必將成為決定這場世界盃8強戰勝負的最終關鍵。

▲哈蘭德Erling Haaland。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德本屆世界盃漲粉無數。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃世足賽8強哈蘭德挪威英格蘭伯恩

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