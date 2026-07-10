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亞運中華隊名單暫緩公布　24人下周揭曉

▲▼杭州亞運聖火。（圖／路透）

▲上屆杭州亞運聖火。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

第20屆愛知名古屋亞運將於9月登場，中華隊24人名單原預期今（10日）公布，不過棒協秘書長林宗成受訪時表示，為配合運動部及中華奧會統一作業，將延至16日揭曉；目前陣容已大致底定，日前也針對球團意見完成部分調整。

林宗成提及，名單必須配合整體代表團作業，「要等到16日，跟所有亞運名單一起公布，不要一個單項協會先公布。」他認為統一公布的要求合理，因此棒協將依照規畫，在16日正式對外說明。

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被問到24人名單是否已經完全定案，林宗成坦言，目前只能說「大部分」已經確定，「因為這兩天確實還在運作。」顯示教練團與棒協仍就少數人選進行最後確認。

棒協先前曾向富邦悍將徵詢捕手戴培峰、台鋼雄鷹徵詢曾子祐，不過兩支球團也分別提出其他內部人選；對於如何在國家隊戰力需求與球團考量之間取捨，林宗成表示，棒協理解球團有各自的難處，因此確實做出部分調整。

「球團當然有他的難處，我們都理解，所以確實有做一些調整。」林宗成說，目前相關調整已經完成，但具體人選仍須等到16日統一公布。

目前確定入選的中職球員，包括味全龍劉基鴻、樂天桃猿陳晨威、中信兄弟黃韋盛，以及統一獅朱迦恩、張翔；剩餘名單仍以棒協公告為準。

愛知名古屋亞運將於9月19日開幕，依大會最新公布賽程，男子棒球賽事預定於9月21日至27日進行；亞運棒球最早於1990年北京亞運以示範項目亮相，1994年廣島亞運正式列為獎牌競賽項目。

中華隊過去曾於2006年杜哈亞運奪金，至今仍是隊史在亞運棒球正式競賽的唯一一冠；上屆杭州亞運則在金牌戰以0比2不敵南韓，拿下隊史第4面銀牌。

南韓目前累積6座亞運棒球金牌，並已完成4連霸，仍被視為本屆中華隊爭金路上的主要對手。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、樂天桃猿、統一獅、富邦悍將、味全龍、台鋼雄鷹、名古屋亞運、棒球

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