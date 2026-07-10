爭金靴再演「神仙打架」　姆巴佩：梅西現在無人能擋

▲姆巴佩讚嘆梅西現在無人能擋。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年北美世界盃8強戰火熱開打，「高盧雄雞」法國頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappé）再度展現當今足壇第一人的強大主宰力！在對陣摩洛哥之戰，姆巴佩全場神勇繳出1進球、1助攻，不僅領軍挺進，更在象徵最高榮譽的「金靴獎」（Golden Boot）爭奪戰中，再度與阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）戰成平手。賽後姆巴佩談到這場史詩級的頂尖對決時，大方對39歲的梅西致上最高敬意，驚嘆直言，「他現在根本無人能擋！」

回溯2022年卡達世界盃，姆巴佩與梅西在決賽那場關於金靴與大力神盃的「世紀之戰」，至今仍是全球球迷津津樂道的經典名場面。沒想到時隔3年半，這兩位前巴黎聖日耳曼（PSG）戰友，竟然再度於北美世界盃的射手榜頂峰相遇，上演宿命般的對決。

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當被媒體問及再度與梅西展開金靴獎正面交鋒的感想時，姆巴佩眼神中流露出滿滿敬意表示，「能再次與梅西競爭，老實說，這是一件不可思議的事。我們談論的可是歷史上最偉大的球員（GOAT），能與他在如此頂級的舞台上競爭、共享世界盃時刻，這段經歷將會伴隨我一生。」

儘管身為頂尖前鋒，對於個人榮譽肯定有所渴望，但27歲的姆巴佩強調，目前的唯一目標就是團隊的冠軍獎盃，「如果能拿到金靴，我當然會無比開心，任何球員都會。但我現在沒想那麼多，因為當你看了梅西上一場的表現，他現在完全是無法阻擋的（Unstoppable）。」

現年39歲的梅西在本屆賽事依舊大殺四方，在球場上展現出近乎「凍齡」的統治力，這讓正值黃金巔峰期的姆巴佩感到不可思議，甚至深受啟發。

「他已經39歲了，還能做出這一切簡直令人難以置信！」姆巴佩驚嘆道，「通常球員在30歲出頭身體機能就會開始下滑，但梅西卻恰恰相反，他似乎變得更強壯、更有決定性。看他踢球是一種享受，老實說，他的強大也在背後不斷推著我，逼著我必須變得比以前更好。」

▲梅西目前與姆巴佩都是本屆世界盃「金靴獎」大熱門。（圖／達志影像／美聯社）