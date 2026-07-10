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AD要頂薪！傳向巫師喊4年2.75億美金天價約　勇士補強計畫恐夢碎

▲戴維斯（Anthony Davis）、楊恩（Trae Young）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯傳出將向巫師索要頂薪續約，勇士網羅夢想可能破滅。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA近日再度傳出震撼彈！根據知名體育記者西格爾（Brett Siegel）爆料，目前效力於華盛頓巫師的明星內線「一眉」戴維斯（Anthony Davis），預計將在即將到來的8月，向球團尋求一份為期4年、總額高達2.75億美元（約台幣88.5億元）的超級頂薪續約合約。這份天價合約不僅考驗巫師的建隊藍圖，更可能直接讓金州勇士網羅他以吸引詹姆斯（LeBron James）加盟的補強美夢就此宣告破滅。

根據報導指出，戴維斯預計將在8月6日正式具備提前續約資格。西格爾特別點出，由當今籃壇最具影響力的經紀人「富保羅」保羅（Rich Paul）所領軍的團隊，屆時將會對巫師球團施加強大壓力，要求對方將這份4年2.75億美元的頂薪合約擺上談判桌。

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戴維斯目前的合約狀況，在2026-27賽季的薪資為5840萬美元，並握有2027-28賽季約6270萬美元的球員選擇權。若他最終拒絕執行該選項，將在2028年夏天成為不受限制的完全自由球員。

西格爾坦言，「考量到戴維斯過去2、3年的傷病史，沒有球隊會輕易給出2.75億美元，但這正是保羅與戴維斯目前積極爭取的目標。」

現年即將滿33歲的戴維斯，是在2025-26賽季季中交易截止日前，從獨行俠被交易至巫師。上賽季他場均仍能貢獻20.4分、11.1籃板與2.8助攻的明星級數據。巫師球團原本期望他能與明星後衛楊恩（Trae Young）以及新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa）組成極具競爭力的核心陣容，但面對這份可能成為「薪資炸彈」的長約，巫師高層是否願意梭哈未來，仍有待觀察。

值得注意的是，這波續約談判也直接牽動了西區版圖。先前外界盛傳勇士有意追求這位明星中鋒，期盼藉此作為誘因吸引詹姆斯加盟。然而，一旦戴維斯與巫師敲定這筆4年長約，勇士與巫師進行交易的可能性將趨近於零。

主因在於勇士的奪冠窗口極可能僅剩本賽季，球團高層不太可能在薪資空間緊縮的情況下，再負擔一名身背天價長約且有傷病隱憂的老將。這也意味著，勇士原本盤算的補強大計，恐怕將面臨巨大的變數與考驗。

關鍵字： NBAAD戴維斯一眉勇士巫師

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