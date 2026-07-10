世足「陰謀論」又來了　姆巴佩12碼被耽誤3分10秒惹議

▲姆巴佩12碼罰球遭延誤3分10秒，引發世足「陰謀論」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃8強淘汰賽上演強權對決，衛冕軍法國最終雖以2比0擊敗摩洛哥挺進4強，但比賽中卻出現爭議一幕！當家頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在比賽中罕見錯失12碼罰球，主因竟是阿根廷籍主審特略（Facundo Tello）處理流程極度拖沓，從犯規到實際起腳竟讓姆巴佩在場上「乾等」長達3分10秒，不僅節奏全亂，更讓「偏袒阿根廷」的陰謀論再度甚囂塵上。

此戰進行至第25分鐘，法國隊發動招牌快速反擊，奧利塞（Michael Olise）送出精準直塞，姆巴佩在禁區展現驚人的爆發力變速，一記華麗的「踩單車」動作直接晃過摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）迫使對方犯規，主裁判第一時間也果斷吹罰12碼罰球。

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沒想到，這球竟成了這場比賽最混亂的開端。從犯規發生到姆巴佩獲准起腳，中間竟耗費了3分10秒。儘管犯規事實明確，但阿根廷籍主審特略卻顯得「異常忙碌」，不僅花費大量時間警告禁區邊緣球員，甚至兩度要求姆巴佩重新擺正皮球，這種反覆的程序讓全場看傻了眼。

這種不尋常的拖沓處理，也讓外界質疑是否刻意針對阿根廷爭冠的潛在對手，藉此干擾頭號球星的專注力。姆巴佩賽後在混合採訪區也難掩無奈，坦言自己確實受到影響，「我的12碼罰得不好，但當時情況很複雜，裁判先告訴我是12碼，我準備好了，他卻又過來改口說『可能不是』，我的注意力完全被分散，以前從未遇過這種情況。」

除了裁判的干擾，摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）也趁機大玩「心理戰」，不僅兩度走向姆巴佩施壓，起腳前更在門線上瘋狂揮舞雙手、左右扭動。最終姆巴佩射向中路偏右的球被布努精準沒收，也終結了姆巴佩連續15次12碼命中的神勇紀錄。

針對這起風波，網路上甚至瘋傳挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）發文質疑流程過長的截圖（後經證實為網友仿造）。法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後則親自發聲，精通西班牙語的他直言，裁判團的溝通確實有問題。

德尚表示，「影片回放流程確實太拖沓，裁判先完成第一次複核，隨後又二次回看檢查，前後耗時將近兩分鐘。」雖然德尚強調這不能作為失手的藉口，但也認同漫長的等待確實打亂了姆巴佩的節奏。不過德尚仍讚揚球隊的成熟度，「球員們很快調整心態，專注完成剩餘比賽，這才是我們贏球的關鍵。」