詭異12碼拖3分鐘！姆巴佩被主審「搞到不知所措」　直言專注全被打斷

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

法國隊稍早在世界盃8強賽以2比0擊敗摩洛哥，率先搶下準決賽門票，頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappé）雖然在下半場攻進個人本屆賽事第8球，但他上半場一度因主審與VAR反覆確認，在主罰12碼前被迫等待近3分鐘，最終遭摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）撲出。

姆巴佩賽後坦言，混亂的判罰過程令他失去專注，「我準備過很多種情況，但這種事情還是第一次遇到。」

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法國與摩洛哥9日進行8強對決，雙方開賽後僵持不下，比賽進行至上半場約25分鐘，姆巴佩帶球切入禁區後遭對手犯規，主審第一時間判給法國12碼罰球。

姆巴佩準備主罰前，先向主審確認VAR是否已完成檢視，接著從隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）手中接過皮球，並站上罰球點調整呼吸與節奏。

不過就在他集中精神準備起腳時，主審卻突然告知，判決可能不再是12碼，讓他當場陷入困惑。

YASSINE BOUNOU SAVES KYLIAN MBAPPE PENALTY !!



View from the stands



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根據法國媒體《RMC Sport》報導，姆巴佩還原當時情況表示，「我沒有處理好那個狀況，整個過程非常複雜，也讓我感到混亂，我的專注力因此被打斷了。」

姆巴佩透露，主審最初明確表示法國獲得12碼，他也特別詢問VAR確認程序是否已經結束，得到答覆後才接過球準備主罰，沒想到主審隨後又改口，「就在我開始集中精神時，他告訴我，現在不是12碼了；我那時已經不知道該怎麼做。」

由於無法確定比賽是否即將恢復，姆巴佩只能不斷將球撿起，再重新放回罰球點，此時主審又要求他繼續等待，並解釋裁判團隊仍須回頭確認先前的進攻過程。

姆巴佩轉述主審說法，「他又告訴我，請等一下，因為他們需要確認兩分鐘前發生的那次進攻。」

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）



整段確認程序耗時接近3分鐘，姆巴佩重新站上罰球點後選擇將球射向右側，但布努完全掌握射門方向，飛身將球擋下，法國也錯失率先打破僵局的機會。

姆巴佩表示，自己過去曾針對主罰12碼時可能遭遇的各種干擾進行心理準備，希望無論發生什麼狀況都能保持專注，但這次的情況仍超出預期。

「我曾經設想過很多種狀況，也思考過在主罰12碼時要如何維持專注，但這種事情還是第一次發生在我身上。」

儘管對判罰過程感到無奈，姆巴佩仍強調，現代足球在VAR介入後，臨場決定隨時可能改變，球員只能學著接受並適應。

「即使主審當下告訴你這是12碼，兩分鐘後判決還是可能被推翻；這也是比賽的一部分。VAR時代的足球就是這樣，我們必須適應。」

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）



所幸姆巴佩並未受到罰失12碼影響，他在下半場第60分鐘成功破門，攻進本屆賽事個人第8球，不僅追平射手榜首位，也幫助法國掌握比賽主導權，最終以2比0淘汰摩洛哥，成為首支晉級準決賽的球隊。

本場比賽的裁判安排同樣引發討論，法國對摩洛哥一役，包括主審、兩名助理裁判、第四裁判及候補裁判在內，5名場上裁判皆來自阿根廷，負責VAR判定的裁判同樣是阿根廷籍。