PROJECT：THE 3國際邀請賽炸裂台中　PS女孩、玖壹壹助陣嗨翻

▲PROJECT：THE 3國際邀請賽炸裂台中。（圖／PROJECT：THE 3提供）

記者杜奕君／綜合報導

籃球不只是競技，更是一場席捲城市的感官盛宴！「PROJECT：THE 3」國際 3x3 籃球邀請賽日前於台中市政府廣場火熱登場。本次賽事集結台、港、日三地頂尖勁旅展開「一日限定」巔峰對決，現場不僅有高強度的硬漢對抗，更有中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 驚喜應援，加上本土天團「玖壹壹」壓軸開唱，成功將 3x3 籃球轉化為結合運動、音樂與潮流的城市新地標。

本次「PROJECT：THE 3」以「8 支隊伍，1 座舞台」為核心，打破傳統賽事框架，直接將球場搬進台中市府精華地帶。賽事節奏極快，強調高張力的身體對抗與精準外線，讓現場觀眾近距離感受 3x3 籃球「進球、碰撞、再進球」的窒息式節奏。

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在參賽陣容方面，長期征戰 FIBA 3x3 體系的香港球隊展現極高穩定度；日本隊伍則以華麗的運球技巧與強烈節奏感，展現亞洲街頭籃球的獨特魅力；地主台灣球隊則在滿場球迷歡呼下，展現不畏強敵的拚勁，透過與國際強權實戰交鋒，累積寶貴經驗。

除了場上球技拚搏，場邊的「吸睛度」同樣爆表！職棒超人氣啦啦隊 Passion Sisters 率先登場，將職業等級的應援文化帶入街頭籃球，瞬間點燃現場氣氛。隨著夜幕低垂，台中在地天團「玖壹壹」接棒壓軸獻唱，熟悉的旋律搭配開放式的城市空間，讓市府廣場從籃球場搖身一變成為萬人音樂派對。

主辦單位表示，「PROJECT：THE 3」不只是一場比賽，更是一個完整的城市運動品牌。現場同步規劃特色市集、文創周邊與運動體驗區，讓不論是熱愛籃球的「巷仔內」球迷，還是被音樂吸引的年輕族群，都能在同一個空間找到共鳴。

由台中市政府運動局、台中市三對三籃球運動文化教育推廣協會共同打造，並結合「台中黑色閃電」等在地能量，首屆「PROJECT：THE 3」已圓滿落幕。這場賽事不僅重新定義了城市公共空間的使用可能，更成功建立起屬於年輕世代的運動生活語言。未來，「PROJECT：THE 3」將持續深耕 3x3 籃球，結合潮流與應援文化，讓籃球真正走入台中市民的生活日常。

▲PROJECT：THE 3國際邀請賽也邀來玖壹壹助陣嗨翻。（圖／PROJECT：THE 3提供）