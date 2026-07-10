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李灝宇8局敲安斬斷10打數低潮！　老虎3轟橫掃運動家豪取5連勝

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎10日在主場迎戰運動家，靠著單場3發全壘打，加上先發左投瓦德茲（Framber Valdez）繳出7局失1分、9次三振的優質內容，終場以4比1收下勝利，完成系列賽3戰橫掃、拉出近期5連勝。

台灣重砲李灝宇今天擔任先發二壘手、打第5棒，4打數敲出1支安打，終結連續10打數未敲安。

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老虎3局下率先突破僵局，羅傑斯（Jake Rogers）轟出陽春砲幫助球隊取得1比0領先；運動家5局上展開反攻，威爾森（Jacob Wilson）敲安上壘後，靠著波爾特（Henry Bolte）的滾地球跑回追平分。

老虎隨即在5局下重新取得優勢，卡本特（Kerry Carpenter）獲得保送，麥金斯崔（Zach McKinstry）接著敲出左外野兩分砲，本季第4轟出爐，將比數改寫為3比1。

7局下老虎再補上保險分，瓦倫西亞（Eduardo Valencia）代打登場轟出中外野425英尺陽春砲，生涯大聯盟首個打席就開轟，也成為老虎隊史第10位完成此紀錄的球員。

李灝宇本戰前3個打數依序擊出游擊滾地球、中外野飛球及捕手前滾地球，直到8局下兩出局後敲出中外野安打，結束近期安打荒。

李灝宇自7月2日敲出本季第4轟後，該場後續2打數未敲安，接著7月5日2打數、7月7日1打數、7月8日2打數，加上本戰前3打數，合計連續10打數無安打，直到此役第4打數才敲安止跌。

李灝宇此役4打數1安打，沒有得分、打點、保送或三振，賽後打擊率升至2成47、上壘率2成81、長打率3成84，整體攻擊指數0.665。

投手方面，瓦德茲主投7局僅被敲3安，沒有投出保送，失掉1分並飆出本季單場新高9次三振，以87球完成任務，收下本季第5勝；芬尼根（Kyle Finnegan）接手第8局無失分，簡森（Kenley Jansen）守住第9局，取得本季第11次救援成功。

關鍵字： 李灝宇、底特律老虎、MLB、大聯盟

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