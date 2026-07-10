世足8強未踢先瘋了！挪威航空嗆英航「輸家換Logo一天」

▲哈蘭德將領軍挪威對決英格蘭，正場戰役也掀起場外的「航空對決」 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世足賽8強賽，英格蘭將交手挪威，此戰未踢先轟動！除了哈蘭德（Erling Haaland）與凱恩（Harry Kane）的金靴對決外，場外更掀起史詩級「商標保衛戰」。挪威航空向英國航空下戰帖，敗方必須換上對方Logo一天，超狂賭注立刻引爆全球球迷關注！

輸家換Logo！英挪航空引爆破億流量

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這場另類的「賽前熱身」成為社群平台最大焦點。根據外媒綜合報導，挪威航空率先發難挑釁，英國航空則霸氣反擊「別下注贏不了的局」，更大玩諧音梗將「No way」改成「Nor-way」狂酸對手。英航甚至發布短片，將航班目的地設為挪威首都奧斯陸，暗示對手即將打包回家，挪威航空也不甘示弱曬出機上喝咖啡照喊話「It's on（來啊）」。

雙方火力全開的互動，不僅吸引數百萬網友朝聖，連荷蘭皇家航空（KLM）與沙烏地阿拉伯航空都跑來留言區「吃瓜」。從多元角度來看，這波結合體育狂熱與商業互槓的社群操作，早已為兩家品牌締造了最高流量的行銷雙贏。

狂轟7球！「進球機器」哈蘭德成最大威脅

回到足球場上，挪威敢大聲叫陣的底氣，無疑是本屆賽事已狂轟7球的「魔人」哈蘭德。這位具備以一己之力撕裂防線的神鋒，絕對是英格蘭後場的最大夢魘。不過被視為傳統強權的英格蘭，陣容深度極具優勢，由隊長凱恩（Harry Kane）穩住陣腳，搭配狀態絕佳的天才中場貝林漢姆（Jude Bellingham），整體戰鬥力與容錯率仍被多數球評看高一線。

多特兄弟鬩牆！貝林漢姆強碰昔日戰友

從歷史脈絡來看，哈蘭德與貝林漢姆曾是德甲多特蒙德的親密戰友。兩人如今各自在歐洲頂級聯賽大放異彩，私下交情依然深厚。但在這場爭奪4強門票的生死戰中，昔日兄弟只能暫時把友誼放一邊。這場交戰不僅是頂級天賦的極致碰撞，更背負著兩個國家的榮耀與兩家航空的「商標尊嚴」，絕對是本屆世足最具張力的經典戰役。