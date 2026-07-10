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FIFA重磅罰單！英格蘭新星昆薩遭追加禁賽2場　圖赫爾怒轟：雙標

▲▼英格蘭後衛昆薩（Jarell Quansah）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭後衛昆薩遭追加禁賽兩場，主帥怒批FIFA「雙標」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「三獅軍團」英格蘭雖然在卡達世足賽16強戰以3比2驚險擊敗墨西哥、挺進最終8強，但陣中後防新星昆薩（Jarell Quansah）卻傳來戰力警報！FIFA國際足總今日針對他在比賽中領到的紅牌祭出追加處分，確定將禁賽2場，這對英格蘭原本就捉襟見肘的後防線來說，無疑是雪上加霜。

回顧16強對陣墨西哥一役，昆薩在比賽第54分鐘，因對墨西哥後衛蓋亞多（Jesus Gallardo）祭出危險的高空鏟球，經過VAR檢視後直接領到紅牌驅逐出場。這不僅讓英格蘭在當時陷入長達36分鐘少打1人的苦戰，如今更面臨8強戰無法上陣的窘境。

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儘管先前英國政界曾公開向FIFA喊話，希望比照美國隊巴洛根（Folarin Balogun）案例暫緩禁賽，但FIFA顯然不買單，今日正式宣布對昆薩追加處分，禁賽場次來到2場。這意味著昆薩不僅無緣在邁阿密對陣挪威的8強關鍵戰，即便英格蘭順利挺進準決賽，他也必須持續「作壁上觀」。

面對FIFA的加重處罰，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）今日受訪時難掩怒火，公開重砲轟擊FIFA的「雙標」行徑。圖赫爾直言，「這條線到底該畫在哪裡？如果黃牌不是黃牌、紅牌不是紅牌，那我們是不是也該上訴？這種先例一開，到底哪裡才是終點？」

目前英格蘭右後衛防線正值「傷兵潮」侵襲，主力大將詹姆斯（Reece James）自分組賽受傷後仍處於個人復健階段，能否趕上對挪威之戰仍是未知數。在昆薩確定缺陣的情況下，圖赫爾勢必得在防線上大玩「大風吹」，預計將由康薩（Ezri Konsa）臨危受命，扛起守護右路防線的重任。

關鍵字： 2026世足8強世界盃英格蘭昆薩圖赫爾

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