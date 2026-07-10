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姆巴佩12碼操刀遭撲出！　法國主帥賽後抱屈

▲▼姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩罰丟12碼，法國主帥替他抱屈。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

法國隊王牌球星姆巴佩（Kylian Mbappé）10日在2026世界盃8強戰對決摩洛哥，雖然最終率隊挺進，但比賽中一次12碼罰球因VAR檢視延宕過久，導致姆巴佩節奏大亂失手，引發外界熱議，法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後也特別為愛將抱屈，直言在這種處境下罰球確實不容易。

此戰法國因摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）禁區犯規獲得12碼罰球機會，不料主審與VAR來回溝通、確認長達3分鐘，讓準備主罰的姆巴佩在場上苦等。最終姆巴佩起腳，球路被摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）精準判斷並穩穩撲出。

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對此，法國主帥德尚賽後表示，「我完全同意哈蘭德的看法，當時先進行了VAR檢視，接著又是第二次檢視，前後耗費了兩分鐘。我不確定具體發生了什麼，但確實花了不少時間，而姆巴佩當時已經準備好要罰球了。」德尚強調，他不想以此為藉口，但那樣的等待對球員來說，確實不是一個容易應對的處境。

即便點球失手，姆巴佩隨即在下半場展現「當今第一人」的巨星價值，第60分鐘強勢破網，攻下個人在世界盃生涯的第20顆進球（本屆第8球），隨後更送出關鍵助攻，幫助隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）再下一城，率領「高盧雄雞」連續三屆挺進世界盃4強。

法國下一戰將移師達拉斯，對陣西班牙與比利時之間的勝方。德尚表示，「能連續第三次走到這裡，我感到無比自豪。我們還沒進決賽，還有一場硬仗要打。能進4強的都是世界頂尖強隊，我們會一步一腳印，肩負為這件球衣而戰的使命，為了所有支持我們的人全力以赴。」

▲▼哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德也喊話，認為裁判檢視VAR時間太久影響了姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃世足賽姆巴佩法國4強

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