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第六屆興傳盃公益籃球賽　400位EMBA菁英、職業3X3球隊熱血齊聚

▲第六屆興傳盃公益籃球賽，400位EMBA菁英、職業3X3球隊熱血齊聚。（圖／興傳盃公益籃球賽提供）

▲第六屆興傳盃公益籃球賽，400位EMBA菁英、職業3X3球隊熱血齊聚。（圖／興傳盃公益籃球賽提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

國內EMBA籃球界年度盛事「第六屆興傳盃公益籃球邀請賽」，6月27、28日一連兩天於國立中興大學體育館強勢登場。這場被譽為「全國大賽前哨戰」的指標性賽事，今年吸引全台14所院校、近400位產學界菁英披上戰袍，組成20支重裝勁旅同場較勁。現場不僅有職業級賽務規格坐鎮，更力邀職業3X3球隊進行表演賽，讓現場熱血氣氛沸騰至最高點。

由中興大學EMBA主辦、中興大學EMBA黑豹籃球社規劃執行的「興傳盃」，發展至今已成為國內EMBA籃球運動第二大指標賽事。開幕典禮星光熠熠，包括中興大學副校長蔡清標、EMBA執行長賴榮裕，以及EMBA校友會理事長楊琇惠、榮譽理事長林澤輝與王逸華等多位產學界重量級貴賓皆親臨現場，共同為這場兼具競技張力與公益底蘊的盛典揭開序幕。

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為了讓參賽的企業菁英們感受「準職業級」的賽事體驗，今年主辦單位中興EMBA黑豹籃球社在第十二屆社長陳俞儒帶領下，籌備三個月將賽事規格全面升級。除了聘請職業級裁判執法，更導入即時影像紀錄與數位化數據查詢系統，精準捕捉場上每一次攻防轉換，讓參賽者直呼，「真的像在打職業賽！」

本屆賽事最大亮點，莫過於史無前例的3X3職業表演賽。大會特別邀請「台中十二月」與「台中黑色閃電」兩支國內知名職業隊伍現身說法。職業選手展現的神準外線與強悍身體對抗，讓現場歡呼聲不斷，也讓EMBA球員們近距離感受職業級的震撼教育。

除了場上的激烈對抗，興傳盃更緊扣「公益興傳、俞起非凡」的核心精神。大會延續教育向下扎根理念，邀請長期扶持的花蓮海星高中籃球隊擔任賽務志工，實現團隊精神的傳承。

在落實ESG社會責任方面，中興EMBA黑豹籃球社今年與「財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會」深度結盟，不僅在現場推廣慢飛兒手工禮盒，全體社員更慷慨解囊，共同捐贈新台幣100萬元，全力支持瑪喜樂彰化二林「方舟計畫」。瑪喜樂基金會執行長林玉嫦也特別到場致謝，感佩企業菁英們將汗水轉化為實質愛心，為150位弱勢朋友點亮就業希望。

第六屆興傳盃的成功舉辦，背後更有強大的企業後援，包括九昌投資、朋億、福倫連鎖藥局、十二月餐飲集團、黑金磚滴雞精、誠邑築建設等多家知名企業傾力相挺。各界熱血應援不僅讓賽事完美收官，更成功寫下全國EMBA籃球運動與公益結合的嶄新里程碑。

▲第六屆興傳盃公益籃球賽，400位EMBA菁英、職業3X3球隊熱血齊聚。（圖／興傳盃公益籃球賽提供）

關鍵字： 興傳盃公益籃球賽EMBA

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