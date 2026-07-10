摩洛哥0比2出局！主帥瓦赫比心服口服：姆巴佩進球後一切都變了

▲摩洛哥主帥瓦赫比。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽激烈開踢，法國隊靠著當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場的關鍵進球，最終以2比0完封摩洛哥，強勢挺進4強。對此，摩洛哥主帥瓦赫比（Mohamed Ouahbi）賽後大讚法國真的很強！

姆巴佩將功折罪 下半場破門奠定勝基

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法國與摩洛哥在波士頓球場狹路相逢，上半場摩洛哥展現極高的抗壓性，不僅在控球率上能與強敵抗衡，更神勇擋下法國王牌姆巴佩的12碼罰球，讓雙方陷入緊繃拉鋸。然而，姆巴佩在下半場迅速調整狀態，成功突破防線取得進球，這致命的一擊徹底改變了比賽的走向，也摧毀了對手的反撲氣焰，幫助法國以2比0鎖定勝局。

摩洛哥主帥心服口服 坦言「對手太強大」

面對衛冕軍等級的強大火力，摩洛哥無奈吞下敗仗。主帥瓦赫比（Mohamed Ouahbi）賽後受訪時展現絕佳風度，直言必須承認法國隊的優秀，「我們在上半場表現得很棒，不僅擋下罰球，也掌握了不少球權，下半場開局也不錯。但當姆巴佩進球後，一切都變了。」他更坦言，球隊已經拚盡全力，但對手確實技高一籌，這個結果只能無奈接受。

陣中年輕血脈成焦點 摩洛哥雖敗猶榮

摩洛哥雖然在本屆賽事止步8強，未能再次上演大驚奇，但他們在場上展現的韌性依然贏得全球球迷的喝采，社群網路上更是充滿大眾對這支北非勁旅的敬意。瓦赫比也從正面角度看待這場敗仗，他強調陣中擁有許多極具潛力的年輕球員，「只要我們持續努力，未來絕對是光明的。我們不會一直輸下去，今天的經驗將成為我們通往未來的養分。」