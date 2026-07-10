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鄭宗哲不是救世主卻藏驚喜！3項進階數據亮眼　美媒看好站穩大聯盟

▲鄭宗哲。（圖／路透）

▲鄭宗哲。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪台灣內野手鄭宗哲升上大聯盟後，帳面成績並不特別搶眼，不過新英格蘭媒體《NESN》撰文分析指出，鄭宗哲多項進階數據優於聯盟平均，加上頂尖跑速與守備多功能性，已經展現出長期留在大聯盟的潛力。

《NESN》直言，鄭宗哲並非擁有耀眼評價的頂級新秀，外界也不應期待他成為拯救紅襪的「救世主」，但他仍有機會成為一名能在大聯盟穩定做出貢獻的球員，而生涯初期呈現的數據也帶來不少正面訊號。

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鄭宗哲升上大聯盟後，22打數敲出6支安打，包括1支二壘安打，打擊率2成73，另有2次盜壘失敗。儘管樣本數仍小，但《NESN》指出，他在Statcast系統中的進階數據，比傳統打擊成績更加亮眼。

其中，鄭宗哲的「紮實擊球率」達27.3%，高於本季大聯盟平均水準，追打率則為25.6%，同樣屬於正面數據，顯示他不容易追打好球帶外的壞球，也因此能更頻繁地紮實擊中球。

根據Statcast依照擊球內容計算的數據，鄭宗哲預期長打率達0.435，明顯高於目前實際長打率0.318；《NESN》認為，這項落差代表他的擊球品質優於帳面結果，未來長打表現仍有向上修正的空間。

除了打擊端的潛力，速度更是鄭宗哲最明確的武器；他的平均衝刺速度達每秒29.2英呎，在大聯盟位居第94百分位，代表其跑速優於聯盟約94%的球員，無論跑壘、守備範圍或製造壓力，都能為球隊帶來額外價值。

守備多功能性也是鄭宗哲爭取留在紅襪的重要優勢，他能夠鎮守二壘、三壘及游擊，讓教練團在調度上擁有更多選擇；對於並非以重砲火力見長的內野手而言，速度、選球能力與多守位特質，可能成為他延長大聯盟生涯的關鍵。

《NESN》最後強調，目前要對鄭宗哲的大聯盟發展做出定論仍言之過早，他對波士頓球迷而言也是相對陌生的面孔；不過從初步數據來看，鄭宗哲已經展現出足以幫助自己留在大聯盟的特質，未來表現值得持續關注。

關鍵字： 鄭宗哲、MLB、波士頓紅襪

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