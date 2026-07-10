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隊長歸期仍未定！賈吉肋骨再照影像　洋基同步啟動捕手補強計畫

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）因右側肋骨骨折持續缺陣，球團預計安排他在明星賽休兵期間再次接受影像檢查，以確認傷勢癒合程度；總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，這次檢查將是評估賈吉能否提高訓練強度，以及釐清復出時間表的重要依據。

賈吉自6月5日起被放入傷兵名單，洋基當時預估，他將在4至6週後接受進一步檢查；球團並不認為他的肋骨屆時會完全癒合，但希望影像結果能證實傷勢正穩定恢復。

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凱許曼提及，「我不認為我們預期檢查結果會顯示傷勢已經完全痊癒，我想我們預期、也希望看到的，是它正在癒合的過程中。」

洋基先前已表明，預期賈吉能在下半季某個時間點重返名單，按照目前進度，8月可能是最樂觀的復出時間。

凱許曼說，「按照這類傷勢所需要的癒合時間，應該能讓他在本季回到我們陣中；這就是到目前為止我所知道的一切，除此之外，我們只能等待影像檢查，看看目前恢復到哪一個階段。」

除了賈吉，洋基目前還有弗里德（Max Fried）、羅登（Carlos Rodón）等多名主力受到傷勢影響，不過凱許曼表示，傷兵狀況不一定會改變球團在8月3日交易截止日前的操作方向。

凱許曼談到，「到了交易截止日，我認為我們會抱持開放態度，想辦法提升球隊實力，就是這樣，沒有別的答案；我們會評估市場上有哪些球員，並積極爭取任何合理、能夠透過交易獲得，而且可以讓我們變得更好的對象。」

他指出，相關交易討論預計會在大聯盟選秀結束後逐漸升溫，同時也明確點出捕手位置是球隊目前必須處理的問題。

洋基主戰捕手威爾斯（Austin Wells）本季在進攻端貢獻有限，已有美媒報導指出，洋基可能鎖定雙城捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）等人作為補強人選。

關鍵字： 紐約洋基、MLB、棒球、坦帕灣光芒、全壘打、條紋軍

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