姆巴佩「省電模式」只跑7公里　倒地傷退後親自報平安

▲Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

法國隊稍早在世界盃8強賽展現強大爭冠實力，以2比0擊敗摩洛哥，成為本屆賽事第一支晉級4強的球隊，當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）雖然上半場罰丟十二碼，仍在下半場攻進致勝球，本屆累積8顆進球，追平阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），並列射手榜首位。

上屆亞軍法國此役面對摩洛哥，開賽後遭遇對手頑強抵抗，姆巴佩上半場獲得十二碼機會，可惜未能把握，兩隊因此帶著僵局進入比賽後段。

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8 goals in 6 games at 2026 World Cup. Unstoppable Kylian Mbappé. pic.twitter.com/o0URbHU98O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

直到下半場第60分鐘，姆巴佩在禁區內接獲隊友傳球，利用防守球員之間轉瞬即逝的空間迅速起腳，右腳轟出帶有強烈縱向旋轉的射門，皮球直鑽球門右下死角，幫助法國取得領先。

儘管先前錯失十二碼，姆巴佩仍以關鍵進球證明自己的終結能力，這是他本屆世界盃第8顆進球，追平梅西，兩人暫時並列金靴獎競爭榜首。

姆巴佩在下半場第77分鐘突然倒地，隨後被教練團換下，一度引發外界對其傷勢的擔憂；不過他賽後親自說明狀況，「我的腳踝受到了一點撞擊，但沒有問題。」

Francia derrotó 2-0 a Marruecos y aseguró su boleto a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, los actuales subcampeones continúan su camino en busca del título y ahora esperan por el ganador del duelo entre España y… pic.twitter.com/iExqhoxTYl — Molusco (@Moluskein) July 9, 2026

值得注意的是，姆巴佩本場比賽的跑動距離僅有7公里，相較於16強面對巴拉圭時的約8.2公里，以及32強對戰瑞典時的約8.1公里，少了超過1公里。

即使活動範圍與跑動數據下降，他仍靠著瞬間爆發力及門前把握能力，成為決定比賽走向的關鍵人物。

另一方面，同樣競逐金靴獎的39歲梅西，在32強對戰維德角、一路鏖戰至延長賽的比賽中跑動10.4公里；16強面對埃及、率隊上演戲劇性逆轉時則跑了8.2公里，阿根廷將於12日出戰瑞士，爭奪另一張4強門票。